https://arabic.sputniknews.com/20220110/ريابكوف-واشنطن-تعاملت-مع-مقترحات-روسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-بجدية-والمفاوضات-كانت-صعبة-1055188297.html

ريابكوف: واشنطن تعاملت مع مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية بجدية والمفاوضات كانت صعبة

ريابكوف: واشنطن تعاملت مع مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية بجدية والمفاوضات كانت صعبة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة أخذت مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية على محمل الجد. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T17:06+0000

2022-01-10T17:06+0000

2022-01-10T17:08+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف

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جنيف - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين عقب المفاوضات: "كانت المحادثات صعبة وطويلة ومهنية للغاية وعميقة، دون أي محاولات "تجميل" أو التفاف.. وصلنا إلى انطباع أن الجانب الأمريكي أخذ المقترحات الروسية على محمل الجد، وأجرى دراسة معمقة".وأضاف "قدمنا للأمريكيين بشكل تفصيلي الجزء الموضوعي من مقترحاتنا، وشرحنا لماذا الحصول على ضمانات قانونية بعدم توسع الناتو ضرورة مطلقة، ولماذا من الضروري بالنسبة لنا الحصول على ضمانات قانونية بأن الاسلحة الضاربة لن يتم نشرها على الحدود الروسية، ولماذا نطرح السؤال حول ضرورة تخلي الناتو عن تطوير أراضي الدول التي انضمت إلى الناتو ما بعد عام 1997".وتابع "أوضحنا لزملائنا الأمريكيين أنه ليس ولا يمكن أن يكون لدينا أي خطط أو نوايا "لمهاجمة" أوكرانيا، ويتم تنفيذ جميع إجراءات التدريب القتالي للقوات داخل أراضينا".هذا وانطلقت أمس المحادثات الرئيسية الموسعة الروسية الأمريكية، حول الضمانات الأمنية، خلف الأبواب المغلقة، في جنيف.وتأتي هذه المحادثات، عقب لقاء تمهيدي عقد، مساء الأحد، بين الوفدين الروسي والأمريكي، والذي وصفه ريابكوف، بأنه صعب، لكنه عملي.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى الحلف العسكري.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/ريابكوف-المحادثات-التمهيدية-مع-واشنطن-صعبة-ولكنها-عملية-ومذهلة-1055154912.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف