كازاخستان في صور
12:53 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 13:04 GMT 10.01.2022)
تشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألماتي كبرى مدن البلاد.
© Sputnik . Rasul Nazyrovشاحنات محترقة في أحد شوارع مدينة ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
1/18
© Sputnik . Rasul Nazyrov
شاحنات محترقة في أحد شوارع مدينة ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
© REUTERS / Pavel Mikheyevرجل يسير بجوار مبنى مكاتب حزب نور أوتان الحاكم، الذي تضرر خلال الاحتجاجات الجماهيرية الناجمة عن زيادة أسعار الوقود في ألماتي، كازاخستان، 8 يناير 2022.
رجل يسير بجوار مبنى مكاتب حزب نور أوتان الحاكم، الذي تضرر خلال الاحتجاجات الجماهيرية الناجمة عن زيادة أسعار الوقود في ألماتي، كازاخستان، 8 يناير 2022.
© Sputnik . Rasul Nazyrovآلة صراف آلي نهبها لصوص خلال أعمال شغب في أحد شوارع مدينة ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2021
3/18
© Sputnik . Rasul Nazyrov
آلة صراف آلي نهبها لصوص خلال أعمال شغب في أحد شوارع مدينة ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2021
© Sputnik . Rasul Nazyrov / الذهاب إلى بنك الصورتدمير مدخل المبنى خلال أعمال الشغب في ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022
4/18
© Sputnik . Rasul Nazyrov/
تدمير مدخل المبنى خلال أعمال الشغب في ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022
© REUTERS / Pavel Mikheyevرجل يحمل كرتونة بيض ويمشي أمام مركز للشرطة، تعرض للتخريب خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي أثارتها زيادة أسعار الوقود في ألماتي، كازاخستان، 8 يناير 2022.ر
رجل يحمل كرتونة بيض ويمشي أمام مركز للشرطة، تعرض للتخريب خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي أثارتها زيادة أسعار الوقود في ألماتي، كازاخستان، 8 يناير 2022.ر
© REUTERS / Stringerمنظر يُظهر مقر إدارة المدينة، الذي أضرمت فيه النيران خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب زيادة أسعار الوقود في ألماتي، كازاخستان في 7 يناير 2022.
منظر يُظهر مقر إدارة المدينة، الذي أضرمت فيه النيران خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب زيادة أسعار الوقود في ألماتي، كازاخستان في 7 يناير 2022.
© REUTERS / Pavel Mikheyevامرأة تحمل أكياسًا بلاستيكية بها خبز بينما يتجمع الناس بالقرب من متجر بعد احتجاجات حاشدة، أثارتها زيادة أسعار الوقود في ألماتي، كازاخستان، 8 يناير 2022.
امرأة تحمل أكياسًا بلاستيكية بها خبز بينما يتجمع الناس بالقرب من متجر بعد احتجاجات حاشدة، أثارتها زيادة أسعار الوقود في ألماتي، كازاخستان، 8 يناير 2022.
© REUTERS / Pavel Mikheyevمنظر يُظهر مبنى محترقًا لفرع بنك "هاليك"، بعد احتجاجات حاشدة أثارتها زيادة أسعار الوقود في ألماتي، كازاخستان في 9 يناير 2022.
منظر يُظهر مبنى محترقًا لفرع بنك "هاليك"، بعد احتجاجات حاشدة أثارتها زيادة أسعار الوقود في ألماتي، كازاخستان في 9 يناير 2022.
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ يقوم الباعة بتنظيف متجرهم الذي تعرض للاقتحام والنهب خلال الاشتباكات في ألماتي، كازاخستان، 10 يناير 2022.
9/18
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ
يقوم الباعة بتنظيف متجرهم الذي تعرض للاقتحام والنهب خلال الاشتباكات في ألماتي، كازاخستان، 10 يناير 2022.
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة تعتقل رجلا في شارع بيتورسينوف في ألماتي، كازاختسان 8 يناير 2022. نُظمت احتجاجات حاشدة في كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال، والتي تصاعدت بعد ذلك إلى أعمال شغب ومذابح.
10/18
© Sputnik . Vasily Krestyaninov/
عناصر الشرطة تعتقل رجلا في شارع بيتورسينوف في ألماتي، كازاختسان 8 يناير 2022. نُظمت احتجاجات حاشدة في كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال، والتي تصاعدت بعد ذلك إلى أعمال شغب ومذابح.
© REUTERS / Pavel Mikheyevامرأة تصور مبنى تم حرقه خلال احتجاجات حاشدة بسبب زيادة أسعار الوقود، في ألماتي، كازاخستان، 9 يناير 2022.
امرأة تصور مبنى تم حرقه خلال احتجاجات حاشدة بسبب زيادة أسعار الوقود، في ألماتي، كازاخستان، 9 يناير 2022.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمعارض نهبها اللصوص خلال أعمال الشغب في مركز مارت للتسوق في ألماتي، كازاخستان، كانت هناك احتجاجات ضخمة بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال، والتي تصاعدت بعد ذلك إلى أعمال شغب ومذابح.
12/18
© Sputnik/
معارض نهبها اللصوص خلال أعمال الشغب في مركز مارت للتسوق في ألماتي، كازاخستان، كانت هناك احتجاجات ضخمة بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال، والتي تصاعدت بعد ذلك إلى أعمال شغب ومذابح.
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ نساء ينتظرن حافلة في محطة للحافلات في ألماتي، كازاخستان، 10 يناير 2022.
13/18
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ
نساء ينتظرن حافلة في محطة للحافلات في ألماتي، كازاخستان، 10 يناير 2022.
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZأشخاص يمشون أمام متجر به نوافذ مكسورة أثناء الاشتباكات في ألماتي، كازاخستان، 10 يناير 2022.
14/18
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ
أشخاص يمشون أمام متجر به نوافذ مكسورة أثناء الاشتباكات في ألماتي، كازاخستان، 10 يناير 2022.
© Sputnik . Abzal Kaliyev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في كازاخستان - احتجاجات وأعمال شغب في مدينة نور سلطان، 6 يناير 2022
15/18
الوضع في كازاخستان - احتجاجات وأعمال شغب في مدينة نور سلطان، 6 يناير 2022
© Sputnik . Abzal Kaliyev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في كازاخستان - احتجاجات وأعمال شغب في مدينة نور سلطان، 6 يناير 2022
16/18
الوضع في كازاخستان - احتجاجات وأعمال شغب في مدينة نور سلطان، 6 يناير 2022
© Sputnik . Vladislav Vodnev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في كازاخستان - احتجاجات وأعمال شغب في مدينة نور سلطان، 6 يناير 2022
17/18
© Sputnik . Vladislav Vodnev/
الوضع في كازاخستان - احتجاجات وأعمال شغب في مدينة نور سلطان، 6 يناير 2022
الوضع في كازاخستان - مدينة ألماتي، 7 يناير 2022
أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية أن أكثر من 150 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات التي هزت البلاد خلال الأسبوع الماضي.
وقال مكتب الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إن "النظام استقر في البلاد وأن السلطات استعادت السيطرة على المباني الإدارية التي احتلها المتظاهرون، والتي أضرمت النيران في بعضها".
هذا، وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
لمتابعة أحداث كازاخستان أولاً بأول على موقعنا، اضغط هنا.