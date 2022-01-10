https://arabic.sputniknews.com/20220110/كازاخستان-في-صور-1055163374.html

كازاخستان في صور

كازاخستان في صور

تشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألماتي... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

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أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية أن أكثر من 150 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات التي هزت البلاد خلال الأسبوع الماضي.وقال مكتب الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إن "النظام استقر في البلاد وأن السلطات استعادت السيطرة على المباني الإدارية التي احتلها المتظاهرون، والتي أضرمت النيران في بعضها".هذا، وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".لمتابعة أحداث كازاخستان أولاً بأول على موقعنا، اضغط هنا.

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