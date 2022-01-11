الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمزيد من العمل مع واشنطن والغرب بشأن الضمانات الأمنية

وقالت زاخاروفا لقناة "سولوفيوف لايف" على تطبيق تليغرام: "سنرى كيف سيستمر العمل [مع الولايات المتحدة]".وأضافت زاخاروفا، في تعليقها على المحادثات الروسية-الأميركية في جنيف، أن المحادثة كانت "مهنية وبناءة وعملية".وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية "من جهتنا، أظهرنا هذا النهج ومستعدون لمزيد من العمل".هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف الإثنين، أنه بدون إحراز تقدم في موضوع عدم توسع الناتو وعدم نشر صواريخ بالقرب من روسيا، فإن استمرار العمل مع الولايات المتحدة بشأن جوانب أخرى من الضمانات الأمنية سيكون محل شك.هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و 10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل ، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لبحث قضية إعادة فرض بعض القيود حول نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا ، وإجراء التدريبات العسكرية ، وحول إجراءات زيادة الثقة، والشفافية.
هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف الإثنين، أنه بدون إحراز تقدم في موضوع عدم توسع الناتو وعدم نشر صواريخ بالقرب من روسيا، فإن استمرار العمل مع الولايات المتحدة بشأن جوانب أخرى من الضمانات الأمنية سيكون محل شك.
هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و 10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل ، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لبحث قضية إعادة فرض بعض القيود حول نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا ، وإجراء التدريبات العسكرية ، وحول إجراءات زيادة الثقة، والشفافية.