https://arabic.sputniknews.com/20220111/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمزيد-من-العمل-مع-واشنطن-والغرب-بشأن-الضمانات-الأمنية--1055198509.html

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمزيد من العمل مع واشنطن والغرب بشأن الضمانات الأمنية

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمزيد من العمل مع واشنطن والغرب بشأن الضمانات الأمنية

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمزيد من العمل مع الولايات المتحدة والغرب حول الضمانات الأمنية 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T06:38+0000

2022-01-11T06:38+0000

2022-01-11T06:38+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا لقناة "سولوفيوف لايف" على تطبيق تليغرام: "سنرى كيف سيستمر العمل [مع الولايات المتحدة]".وأضافت زاخاروفا، في تعليقها على المحادثات الروسية-الأميركية في جنيف، أن المحادثة كانت "مهنية وبناءة وعملية".وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية "من جهتنا، أظهرنا هذا النهج ومستعدون لمزيد من العمل".هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف الإثنين، أنه بدون إحراز تقدم في موضوع عدم توسع الناتو وعدم نشر صواريخ بالقرب من روسيا، فإن استمرار العمل مع الولايات المتحدة بشأن جوانب أخرى من الضمانات الأمنية سيكون محل شك.هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و 10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل ، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لبحث قضية إعادة فرض بعض القيود حول نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا ، وإجراء التدريبات العسكرية ، وحول إجراءات زيادة الثقة، والشفافية.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/ريابكوف-واشنطن-تعاملت-مع-مقترحات-روسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-بجدية-والمفاوضات-كانت-صعبة-1055188297.html

https://arabic.sputniknews.com/20220110/الخارجية-الأمريكية-تعلن-انطلاق-المفاوضات-مع-روسيا-في-جنيف-1055163015.html

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