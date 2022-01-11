تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/خطأ-عامل-مزرعة-يمنح-الحرية-للعشرات-من-طيور-النعام-فيديو-1055257463.html
خطأ "عامل مزرعة" يمنح الحرية للعشرات من طيور النعام… فيديو
خطأ "عامل مزرعة" يمنح الحرية للعشرات من طيور النعام… فيديو
تمتلك النعامة ميزة كبرى تعوضها عن الطيران وهي القدرة على الجري بسرعة كبيرة خاصة عندما تصبح طليقة في مكان مفتوح، عندما تجد بوابة المزرعة الخاصة بها غير مغلقة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T17:31+0000
2022-01-11T17:31+0000
منوعات
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1046799934_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_1c633d1888adbb3ea311d476f1c33fbf.jpg
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات تستمتع فيها طيور النعام بلحظات من الحرية.وقالت الصحيفة: "تلك الطيور لا تستطيع الطيران، لكن من المؤكد أنها قادرة على الجري".ويرصد الفيديو عشرات من طيور النعام الطليقة التي تجري في الشوارع بسرعة في منتصف الليل بعدما استطاعت الفرار من إحدى المزارع الخاصة بها.ولفتت الصحيفة إلى قول صاحب مزرعة النعام إنه من المحتمل أن يكون أحد العاملين فيها قد نسي إغلاق البوابة الخاصة بها ليلا، مشيرة إلى أنه تم إعادة بعضها بينما لم يتم العثور على أعداد أخرى منها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1046799934_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de8e95f44f44337147b3ffe3cf5a40ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار العالم الآن

خطأ "عامل مزرعة" يمنح الحرية للعشرات من طيور النعام… فيديو

17:31 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Georgy Zimarev / الذهاب إلى بنك الصورنعامة
نعامة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Georgy Zimarev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك النعامة ميزة كبرى تعوضها عن الطيران وهي القدرة على الجري بسرعة كبيرة خاصة عندما تصبح طليقة في مكان مفتوح، عندما تجد بوابة المزرعة الخاصة بها غير مغلقة.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات تستمتع فيها طيور النعام بلحظات من الحرية.
وقالت الصحيفة: "تلك الطيور لا تستطيع الطيران، لكن من المؤكد أنها قادرة على الجري".
ويرصد الفيديو عشرات من طيور النعام الطليقة التي تجري في الشوارع بسرعة في منتصف الليل بعدما استطاعت الفرار من إحدى المزارع الخاصة بها.
ولفتت الصحيفة إلى قول صاحب مزرعة النعام إنه من المحتمل أن يكون أحد العاملين فيها قد نسي إغلاق البوابة الخاصة بها ليلا، مشيرة إلى أنه تم إعادة بعضها بينما لم يتم العثور على أعداد أخرى منها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:23 GMTحيوان يكتشف كنزا ثمينا أثناء حفره بحثا عن الطعام... فيديو
18:18 GMTهدف فوز نيجيريا على مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021... فيديو
18:15 GMTسياسيون: الدعوة الأممية لحل الأزمة بالسودان أمر إيجابي لكن يجب ألا يشارك العسكريين في الحوار
18:05 GMTالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان تدعو تونس للإفراج عن قيادي سابق ومسؤول بـ"النهضة"
17:54 GMTقائد قوات حفظ السلام لمنظمة الأمن الجماعي: سنعود إلى نقاطنا بعد إنهاء المهام في كازاخستان
17:54 GMTنصف الناخبين في بريطانيا يريدون من بوريس جونسون الاستقالة
17:50 GMTالبنك الدولي: أوميكرون قد يسبب سيناريو أسوأ من تباطؤ الاقتصاد العالمي
17:36 GMTإصابة 3 آلاف عامل في شركة طيران أمريكية بفيروس كورونا
17:31 GMTخطأ "عامل مزرعة" يمنح الحرية للعشرات من طيور النعام… فيديو
17:20 GMT مجموعات تحاول السيطرة على برج التلفزيون وسد استراتيجي في ألماتي بكازاخستان... صور وفيديو
17:15 GMTفلسطين تدعو الصليب الأحمر للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأسير أبو حميد
17:11 GMTحكومة طالبان تدعو طاجيكستان وأوزباكستان إلى إعادة الطائرات "المختطفة"
16:56 GMTالنيابة السعودية: في هذه الحالة يتم اعتبار المتهم مريضا نفسيا
16:52 GMTوثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل
16:48 GMTالبنك المركزي الإثيوبي يرفع القيود عن التحويلات المالية بعد تطبيقها لمدة عام
16:46 GMTتنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي حدادا على رئيس البرلمان
16:43 GMTالنعام يلهم باحثين فكرة "كمامة تتوهج" عند الإصابة بكورونا لوقف غزو الفيروس
16:42 GMTتحمل "الفلاشة الخبيثة"... طرود بريدية يرسلها القراصنة لاختراق حاسوبك
16:40 GMTشهود عيان لـ"سبوتنيك" حول الاضطرابات في كازاخستان: مجهولون استهدفوا الناس في شوارع ألما آتا
16:33 GMTإصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال غربي رام الله