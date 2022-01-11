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https://arabic.sputniknews.com/20220111/خطأ-عامل-مزرعة-يمنح-الحرية-للعشرات-من-طيور-النعام-فيديو-1055257463.html
خطأ "عامل مزرعة" يمنح الحرية للعشرات من طيور النعام… فيديو
خطأ "عامل مزرعة" يمنح الحرية للعشرات من طيور النعام… فيديو
تمتلك النعامة ميزة كبرى تعوضها عن الطيران وهي القدرة على الجري بسرعة كبيرة خاصة عندما تصبح طليقة في مكان مفتوح، عندما تجد بوابة المزرعة الخاصة بها غير مغلقة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T17:31+0000
2022-01-11T17:31+0000
2022-01-11T17:31+0000
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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات تستمتع فيها طيور النعام بلحظات من الحرية.وقالت الصحيفة: "تلك الطيور لا تستطيع الطيران، لكن من المؤكد أنها قادرة على الجري".ويرصد الفيديو عشرات من طيور النعام الطليقة التي تجري في الشوارع بسرعة في منتصف الليل بعدما استطاعت الفرار من إحدى المزارع الخاصة بها.ولفتت الصحيفة إلى قول صاحب مزرعة النعام إنه من المحتمل أن يكون أحد العاملين فيها قد نسي إغلاق البوابة الخاصة بها ليلا، مشيرة إلى أنه تم إعادة بعضها بينما لم يتم العثور على أعداد أخرى منها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
خطأ "عامل مزرعة" يمنح الحرية للعشرات من طيور النعام… فيديو
تمتلك النعامة ميزة كبرى تعوضها عن الطيران وهي القدرة على الجري بسرعة كبيرة خاصة عندما تصبح طليقة في مكان مفتوح، عندما تجد بوابة المزرعة الخاصة بها غير مغلقة.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات تستمتع فيها طيور النعام بلحظات من الحرية.
وقالت الصحيفة: "تلك الطيور لا تستطيع الطيران، لكن من المؤكد أنها
قادرة على الجري
".
ويرصد الفيديو عشرات من
طيور النعام
الطليقة التي تجري في الشوارع بسرعة في منتصف الليل بعدما استطاعت الفرار من إحدى المزارع الخاصة بها.
ولفتت الصحيفة إلى قول صاحب
مزرعة النعام
إنه من المحتمل أن يكون أحد العاملين فيها قد نسي إغلاق البوابة الخاصة بها ليلا، مشيرة إلى أنه تم إعادة بعضها بينما لم يتم العثور على أعداد أخرى منها.