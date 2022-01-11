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غذاء خارق "يقمع الشهية" ويحرق دهون البطن "الخطرة"
غذاء خارق "يقمع الشهية" ويحرق دهون البطن "الخطرة"
الدهون الحشوية هي تلك الموجودة حول الأعضاء في التجويف الداخلي للبطن، وتعرف بخطورتها الشديدة كونها تطلق مواد كيميائية تزيد من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية، ومن ثم... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T08:53+0000
2022-01-11T08:53+0000
الصحة
أمراض القلب
الدهون
استيراد الفراولة
الكوليسترول
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لحسن الحظ، يمكن لفاكهة حلوة واحدة أن تقاوم تلك المخاوف عن طريق إنتاج هرمونين معروفين بإذابة الدهون الخطرة، وفق "إكسبريس".يرجع العلماء الدهون الحشوية بشكل عام إلى أنها نتيجة لاختلالات هرمونية وجينات وراثية.وكون الخلايا الدهنية الموجودة في الجزء الأوسط من الجسم نشطة بيولوجيا، فإن الدهون الحشوية تعطل التوازن الطبيعي للهرمونات وعملها، وتطلق مواد كيميائية ضارة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق الإضرار بحساسية الخلايا للأنسولين والتخثر.لكن، لحسن الحظ، تشير الأدلة العلمية المتزايدة إلى أن الفراولة قد تساعد.وتكمن آلية عمل الفراولة في الحد من الدهون الحشوية في أن امتزاج الألياف القابلة للذوبان، والتي تتكون عموما من بيتا جلوكان وجلوكومانان، مع الماء تكون مادة شبيهة بالهلام تعمل على إبطاء سرعة إفراز المعدة للطعام المهضوم في الأمعاء، وهذا هو السبب في أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفراولة يمكن أن تساعد في فقدان دهون البطن.تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان من الفاكهة أدى إلى انخفاض الدهون الحشوية، وفق مجموعة أبحاث أجراها مركز ويك فورست بابتيست الطبي بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.وجدت إحدى هذه الدراسات أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10 غرامات في الألياف القابلة للذوبان التي يتم تناولها يوميا، تتوقف الدهون الحشوية بنسبة 3.7%على مدى خمس سنوات.كما أدت زيادة النشاط المعتدل إلى انخفاض بنسبة 7.4% في تراكم الدهون الحشوية خلال نفس الفترة الزمنية.خلص العلماء إلى أن الفراولة مفيدة بشكل خاص لفقدان الوزن لأنها تعزز إنتاج هرمون اللبتين والأديبونكتين، وهما هرمونان يحرقان الدهون ويثبطان الشهية أيضا.كذلك، يعمل الأديبونكتين كعامل عازل ضد الدهون الحشوية، بسبب تأثيره عالي الحساسية للانسولين.فيما يعتقد أن اللبتين يلعب دورا رئيسيا في توزيع الدهون في الجسم.ووفق معطيات جمعية الحمية الأمريكية قد تساعد الفاكهة في إنقاص الوزن عن طريق تحفيز عملية التمثيل الغذائي.في سياق متصل، وجدت دراسة أجراها قسم التغذية في جامعة كاليفورنيا أن الاستهلاك المنتظم للفراولة قد يوازن الآثار السلبية لوجبة غنية بالدهون، وهو ما عزاه الباحثون إلى مضادات الأكسدة الموجودة فيها وهي الأنثوسيانين.الفراولة هي واحدة من بين أفضل 10 فواكه لتأثيراتها المضادة للأكسدة، مما يساعد على الحماية من السكتة الدماغية والسرطان وارتفاع ضغط الدم.وقد ثبت أن مضادات الأكسدة القوية هذه تعمل على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في عدد لا يحصى من الدراسات.وربطت مجموعة من الدراسات الوبائية أيضا تناول الأنثوسيانين بانتظام مع تحسين الحفاظ على الوزن، فضلا عن الحماية العصبية.لجني فوائد الفراولة للقلب، يوصي الخبراء بتناول ثلاث حصص أو أكثر من الفراولة أسبوعيا.
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الصحة, أمراض القلب, الدهون, استيراد الفراولة, الكوليسترول

غذاء خارق "يقمع الشهية" ويحرق دهون البطن "الخطرة"

08:53 GMT 11.01.2022
© Photo / Pixabay//jarmolukالسمنة
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Photo / Pixabay//jarmoluk
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الدهون الحشوية هي تلك الموجودة حول الأعضاء في التجويف الداخلي للبطن، وتعرف بخطورتها الشديدة كونها تطلق مواد كيميائية تزيد من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية، ومن ثم فإن الموت المبكر هو أحد المضاعفات العديدة المرتبطة بهذه الحالة.
لحسن الحظ، يمكن لفاكهة حلوة واحدة أن تقاوم تلك المخاوف عن طريق إنتاج هرمونين معروفين بإذابة الدهون الخطرة، وفق "إكسبريس".
يرجع العلماء الدهون الحشوية بشكل عام إلى أنها نتيجة لاختلالات هرمونية وجينات وراثية.
وكون الخلايا الدهنية الموجودة في الجزء الأوسط من الجسم نشطة بيولوجيا، فإن الدهون الحشوية تعطل التوازن الطبيعي للهرمونات وعملها، وتطلق مواد كيميائية ضارة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق الإضرار بحساسية الخلايا للأنسولين والتخثر.
لكن، لحسن الحظ، تشير الأدلة العلمية المتزايدة إلى أن الفراولة قد تساعد.
وتكمن آلية عمل الفراولة في الحد من الدهون الحشوية في أن امتزاج الألياف القابلة للذوبان، والتي تتكون عموما من بيتا جلوكان وجلوكومانان، مع الماء تكون مادة شبيهة بالهلام تعمل على إبطاء سرعة إفراز المعدة للطعام المهضوم في الأمعاء، وهذا هو السبب في أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفراولة يمكن أن تساعد في فقدان دهون البطن.
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تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان من الفاكهة أدى إلى انخفاض الدهون الحشوية، وفق مجموعة أبحاث أجراها مركز ويك فورست بابتيست الطبي بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.
وجدت إحدى هذه الدراسات أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10 غرامات في الألياف القابلة للذوبان التي يتم تناولها يوميا، تتوقف الدهون الحشوية بنسبة 3.7%على مدى خمس سنوات.
كما أدت زيادة النشاط المعتدل إلى انخفاض بنسبة 7.4% في تراكم الدهون الحشوية خلال نفس الفترة الزمنية.
خلص العلماء إلى أن الفراولة مفيدة بشكل خاص لفقدان الوزن لأنها تعزز إنتاج هرمون اللبتين والأديبونكتين، وهما هرمونان يحرقان الدهون ويثبطان الشهية أيضا.
كذلك، يعمل الأديبونكتين كعامل عازل ضد الدهون الحشوية، بسبب تأثيره عالي الحساسية للانسولين.
فيما يعتقد أن اللبتين يلعب دورا رئيسيا في توزيع الدهون في الجسم.
ووفق معطيات جمعية الحمية الأمريكية قد تساعد الفاكهة في إنقاص الوزن عن طريق تحفيز عملية التمثيل الغذائي.
في سياق متصل، وجدت دراسة أجراها قسم التغذية في جامعة كاليفورنيا أن الاستهلاك المنتظم للفراولة قد يوازن الآثار السلبية لوجبة غنية بالدهون، وهو ما عزاه الباحثون إلى مضادات الأكسدة الموجودة فيها وهي الأنثوسيانين.
الفراولة هي واحدة من بين أفضل 10 فواكه لتأثيراتها المضادة للأكسدة، مما يساعد على الحماية من السكتة الدماغية والسرطان وارتفاع ضغط الدم.
وقد ثبت أن مضادات الأكسدة القوية هذه تعمل على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في عدد لا يحصى من الدراسات.
وربطت مجموعة من الدراسات الوبائية أيضا تناول الأنثوسيانين بانتظام مع تحسين الحفاظ على الوزن، فضلا عن الحماية العصبية.
لجني فوائد الفراولة للقلب، يوصي الخبراء بتناول ثلاث حصص أو أكثر من الفراولة أسبوعيا.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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