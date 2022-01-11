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https://arabic.sputniknews.com/20220111/فقمة-نائمة-بعمق-على-ظهرها-في-قاع-البحر-لا-ينقصها-سوى-فراش-فيديو--1055263904.html
فقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر "لا ينقصها سوى فراش".... فيديو
فقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر "لا ينقصها سوى فراش".... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المتخصصة في عالم البحار، مشهدا طريفا لفقمة نائمة بعمق في أعماق البحر، معتبرين أنه من أجمل المشاهد الجميلة المصورة... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T20:49+0000
2022-01-11T20:49+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وشارك غطاس وناشط في عالم البحار المشاهد على صفحته التي تحمل اسم "kaushman" في "إنستغرام"، حيث معتبرا أن هذا يحدث للبعض بعد وجبة ثقيلة.وتظهر المشاهد الجميلة الفقمة غارقة في النوم بشكل مثير غير مكترثة بتيارات الماء الخفيفة التي تقاذفتها يمينا ويسارا، "لا ينقصها سوى فراش جميل ووسادة"، ليكتمل هذا المشهد الطريف.واستلقت الفقمة بين مجموعة من الأعشاب البحرية التي استخدمتها كفراش طري لجسمها، وأخذت قيلولة طويلة بعد وجبة دسمة من الأسماك البحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/أكبر-لسان-في-العالم-بحجم-سيارة-مع-سجن-يوقع-به-6-ملايين-ضحية-يوميا-فيديو-1055148763.html
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مجتمع, نادي الفيديو

فقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر "لا ينقصها سوى فراش".... فيديو

20:49 GMT 11.01.2022
© Photo / pixabay/ToNic-Pics فقمة تستلقي على ظهرها في المياه
فقمة تستلقي على ظهرها في المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Photo / pixabay/ToNic-Pics
تابعنا عبر
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المتخصصة في عالم البحار، مشهدا طريفا لفقمة نائمة بعمق في أعماق البحر، معتبرين أنه من أجمل المشاهد الجميلة المصورة مؤخرا.
وشارك غطاس وناشط في عالم البحار المشاهد على صفحته التي تحمل اسم "kaushman" في "إنستغرام"، حيث معتبرا أن هذا يحدث للبعض بعد وجبة ثقيلة.
وتظهر المشاهد الجميلة الفقمة غارقة في النوم بشكل مثير غير مكترثة بتيارات الماء الخفيفة التي تقاذفتها يمينا ويسارا، "لا ينقصها سوى فراش جميل ووسادة"، ليكتمل هذا المشهد الطريف.
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وتدعم آلية التنفس الخاصة بالفقمة ودورتها الدموية بقاءها لفترات طويلة تحت الماء وفي الأعماق، حيث تحبس الهواء داخل الرئتين في ممرات خاصة في جهاز التنفس العلوي، تدعم عدم امتصاص الغازات الناتجة إلى داخل مجرى الدم، الأمر الذي يحميها من الاختناق وتلوث الدم، كما أن الأذن الوسطى لديها مبطنة بتجويف دموي ينتفخ أثناء الغوص مما يساعد بالحفاظ على ضغط ثابت في الأعماق.

مصادر علمية
واستلقت الفقمة بين مجموعة من الأعشاب البحرية التي استخدمتها كفراش طري لجسمها، وأخذت قيلولة طويلة بعد وجبة دسمة من الأسماك البحرية.
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