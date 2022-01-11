https://arabic.sputniknews.com/20220111/فقمة-نائمة-بعمق-على-ظهرها-في-قاع-البحر-لا-ينقصها-سوى-فراش-فيديو--1055263904.html

فقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر "لا ينقصها سوى فراش".... فيديو

فقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر "لا ينقصها سوى فراش".... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المتخصصة في عالم البحار، مشهدا طريفا لفقمة نائمة بعمق في أعماق البحر، معتبرين أنه من أجمل المشاهد الجميلة المصورة... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T20:49+0000

2022-01-11T20:49+0000

2022-01-11T20:49+0000

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وشارك غطاس وناشط في عالم البحار المشاهد على صفحته التي تحمل اسم "kaushman" في "إنستغرام"، حيث معتبرا أن هذا يحدث للبعض بعد وجبة ثقيلة.وتظهر المشاهد الجميلة الفقمة غارقة في النوم بشكل مثير غير مكترثة بتيارات الماء الخفيفة التي تقاذفتها يمينا ويسارا، "لا ينقصها سوى فراش جميل ووسادة"، ليكتمل هذا المشهد الطريف.واستلقت الفقمة بين مجموعة من الأعشاب البحرية التي استخدمتها كفراش طري لجسمها، وأخذت قيلولة طويلة بعد وجبة دسمة من الأسماك البحرية.

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مجتمع, نادي الفيديو