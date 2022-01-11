https://arabic.sputniknews.com/20220111/واشنطن-تعلن-استعدادها-مناقشة-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-وعملها-على-إبطاء-التيار-الشمالي-2---1055264174.html

واشنطن تعلن استعدادها مناقشة انضمام فنلندا والسويد للناتو وعملها على إبطاء "التيار الشمالي 2"

واشنطن تعلن استعدادها مناقشة انضمام فنلندا والسويد للناتو وعملها على إبطاء "التيار الشمالي 2"

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة مسألة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع فنلندا... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T20:53+0000

2022-01-11T20:53+0000

2022-01-11T20:53+0000

العالم

أمريكا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت نولاند خلال إفادة صحفية بمقر وزارة الخارجية الأميركية ردا على سؤال حول إمكانية انضمام هاتين الدولتين إلى حلف الناتو، إنه على مدار عملها في 5 إدارات أميركية مختلفة، أكدت واشنطن لفنلندا والسويد، أنها مستعدة في أي وقت لمناقشة مسألة انضمامهما إلى حلف الناتو.أكدت نولاند، أن بلادها تعمل مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، لإبطاء عملية تشغيل مشروع "التيار الشمالي 2" الذي تم إنشاؤه لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.وأضافت نولاند أن ألمانيا أكدت استعدادها لوقف المشروع في حال وقوع "عدوان روسي" ضد أوكرانيا.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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