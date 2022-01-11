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https://arabic.sputniknews.com/20220111/وزارة-الداخلية-الكازاخستانية-اعتقال-99-ألف-شخص-منذ-اندلاع-أعمال-الشغب-في-البلاد-1055196925.html
وزارة الداخلية الكازاخستانية: اعتقال 9.9 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب في البلاد
وزارة الداخلية الكازاخستانية: اعتقال 9.9 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب في البلاد
أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، أن قوات الأمن اعتقلت في المجمل 9900 شخصا حتى صباح اليوم الثلاثاء. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T04:58+0000
2022-01-11T04:58+0000
كازاخستان
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "اعتقلت قوات الأمن 9900 شخصا".وأعلنت وزارة الداخلية، أمس أن قوات الأمن اعتقلت في المجمل 7939 شخصا حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير.هذا وتشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/توكايف-عمل-عدواني-منظم-حصل-ضد-كازاخستان-بمشاركة-مقاتلين-أجانب-1055184991.html
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وزارة الداخلية الكازاخستانية: اعتقال 9.9 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب في البلاد

04:58 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة تعتقل رجلا في شارع بيتورسينوف في ألماتي، كازاختسان 8 يناير 2022. نُظمت احتجاجات حاشدة في كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال، والتي تصاعدت بعد ذلك إلى أعمال شغب ومذابح.
عناصر الشرطة تعتقل رجلا في شارع بيتورسينوف في ألماتي، كازاختسان 8 يناير 2022. نُظمت احتجاجات حاشدة في كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال، والتي تصاعدت بعد ذلك إلى أعمال شغب ومذابح. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
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أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، أن قوات الأمن اعتقلت في المجمل 9900 شخصا حتى صباح اليوم الثلاثاء.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "اعتقلت قوات الأمن 9900 شخصا".
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
توكايف: عمل عدواني منظم حصل ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب
أمس, 16:06 GMT
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس أن قوات الأمن اعتقلت في المجمل 7939 شخصا حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير.
هذا وتشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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