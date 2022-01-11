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https://arabic.sputniknews.com/20220111/وزير-الإعلام-اليمني-يعلن-سيطرة-القوات-الحكومية-على-مواقع-بمحافظة-مأرب-بمواجهات-مع-أنصار-الله-1055253612.html
وزير الإعلام اليمني يعلن سيطرة القوات الحكومية على مواقع بمحافظة مأرب بمواجهات مع "أنصار الله"
وزير الإعلام اليمني يعلن سيطرة القوات الحكومية على مواقع بمحافظة مأرب بمواجهات مع "أنصار الله"
أعلن وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، تحقيق القوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، تقدمات ميدانية إثر معارك مع جماعة أنصار الله... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T16:13+0000
2022-01-11T16:13+0000
اليمن
أخبار اليمن الأن
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القاهرة– سبوتنيك. وقال الإرياني، عبر "تويتر": "ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية، يتمكنون من تحقيق تقدم كبير في جبهات جنوب محافظة مأرب، وتحرير أجزاء واسعة من مديرية حَريب وسط انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميلشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران".وأضاف أن "ألوية العمالقة والجيش ينفذون عملية التفاف محكمة ويصلون وسط مديرية حَريب متجاوزين مركزها عبر منطقة لصاد وجراذا، ومحاصرة عناصر ميلشيا الحوثي في مركز المديرية، وقطع خطوط إمدادهم عبر عقبة ملعاء التي تصل مديريتي حَريب بالجُوبة وسط غطاء جوي من التحالف".وأشار إلى "تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من التقدم كيلو مترات من اتجاه البلق الشرقي، إلى شرق معسكر أم ريش (جنوبي مأرب)"، مؤكداً أنه "جاري إحكام الطوق على بقايا عناصر الميلشيا الحوثية من اتجاه الشرق والغرب، والتقدم نحو مواقع العدو (يقصد أنصار الله) في مديرية الجُوبة".وبوقت سابق من اليوم، تمكنت ألوية العمالقة من التوغل في مديرية حَريب جنوب محافظة مأرب، انطلاقاً من مديرية عَين غرب محافظة شبوة المجاورة، غداة إعلانها السيطرة على كافة مديريات محافظة شبوة، باستعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين شمال غربي وغربي شبوة.ويأتي توغل ألوية العمالقة في مناطق مديرية حَريب بعد نحو ثلاثة أشهر من تمكن جماعة "أنصار الله"، من السيطرة على مركز المديرية الواقعة جنوبي مأرب، في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، إثر معارك مع الجيش اليمني استمرت نحو 20 ساعة، تمكنت خلالها الجماعة من السيطرة على موقع القلعة الاستراتيجي بالإضافة إلى ثكنة الحامية العسكرية للمدينة، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديرية حَريب، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني و"أنصار الله"، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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اليمن, أخبار اليمن الأن

وزير الإعلام اليمني يعلن سيطرة القوات الحكومية على مواقع بمحافظة مأرب بمواجهات مع "أنصار الله"

16:13 GMT 11.01.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلن وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، تحقيق القوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، تقدمات ميدانية إثر معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة مأرب الغنية بالنفط.
القاهرة– سبوتنيك. وقال الإرياني، عبر "تويتر": "ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية، يتمكنون من تحقيق تقدم كبير في جبهات جنوب محافظة مأرب، وتحرير أجزاء واسعة من مديرية حَريب وسط انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميلشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران".
وأضاف أن "ألوية العمالقة والجيش ينفذون عملية التفاف محكمة ويصلون وسط مديرية حَريب متجاوزين مركزها عبر منطقة لصاد وجراذا، ومحاصرة عناصر ميلشيا الحوثي في مركز المديرية، وقطع خطوط إمدادهم عبر عقبة ملعاء التي تصل مديريتي حَريب بالجُوبة وسط غطاء جوي من التحالف".
وأشار إلى "تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من التقدم كيلو مترات من اتجاه البلق الشرقي، إلى شرق معسكر أم ريش (جنوبي مأرب)"، مؤكداً أنه "جاري إحكام الطوق على بقايا عناصر الميلشيا الحوثية من اتجاه الشرق والغرب، والتقدم نحو مواقع العدو (يقصد أنصار الله) في مديرية الجُوبة".

وثمن وزير الإعلام اليمني، "الدعم والإسناد الذي يقدمه التحالف بقيادة المملكة وبمشاركة فاعلة من الإمارات"، مضيفاً أنه "لعب دوراً أساسياً وحاسماً في صناعة الانتصارات التي حققتها ألوية العمالقة والجيش الوطني، والهزائم النكراء التي منيت بها ميلشيا الحوثي"، على حد تعبيره.

وبوقت سابق من اليوم، تمكنت ألوية العمالقة من التوغل في مديرية حَريب جنوب محافظة مأرب، انطلاقاً من مديرية عَين غرب محافظة شبوة المجاورة، غداة إعلانها السيطرة على كافة مديريات محافظة شبوة، باستعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين شمال غربي وغربي شبوة.
ويأتي توغل ألوية العمالقة في مناطق مديرية حَريب بعد نحو ثلاثة أشهر من تمكن جماعة "أنصار الله"، من السيطرة على مركز المديرية الواقعة جنوبي مأرب، في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، إثر معارك مع الجيش اليمني استمرت نحو 20 ساعة، تمكنت خلالها الجماعة من السيطرة على موقع القلعة الاستراتيجي بالإضافة إلى ثكنة الحامية العسكرية للمدينة، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك".
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديرية حَريب، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني و"أنصار الله"، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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