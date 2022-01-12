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https://arabic.sputniknews.com/20220112/اتهامات-بالفشل-والكذب--تصاعد-الحرب-الكلامية-بين-بينيت-ونتنياهو--1055751259.html
اتهامات بالفشل والكذب... تصاعد الحرب الكلامية بين بينيت ونتنياهو
اتهامات بالفشل والكذب... تصاعد الحرب الكلامية بين بينيت ونتنياهو
تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وسلفه بنيامين نتنياهو، بشأن اتهامات الثاني بفشل الحكومة الحالية في مواجهة فيروس كورونا. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T15:55+0000
2022-01-12T15:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
بنيامين نتنياهو
فيروس كورونا
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ومساء أمس الثلاثاء، قال حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو الذي يقود المعارضة الإسرائيلية في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر، إن بينيت: "فقد السيطرة على كورونا وترك مواطني إسرائيل لمصيرهم وأرسلهم ليشتروا على نفقتهم الخاصة الاختبارات المنزلية التي قررت المختبرات أنها غير موثوقة".وأضاف: "قمنا نحن في المقابل بتأمين التطعيم الأول والثاني والثالث للإسرائيليين وقدمنا ​​اختبارات PCR دقيقة مجانا لجميع المواطنين الإسرائيليين وبدون طوابير لا نهاية لها".وأضاف الليكود في تغريدة منفصلة: "كما تخلى نفتالي عن أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص بينما قدمنا ​​مساعدة سخية أنقذت الشركات وأصحاب الأعمال الحرة من الإفلاس وعززت الاقتصاد الإسرائيلي على الرغم من أزمة كورونا"، مختتما بالقول: "نفتالي – قد فشلت اذهب إلى المنزل".ونشر الليكود مع تغريداته مقطع فيديو لمواطنين إسرائيليين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرة يشتكون انهيار أعمالهم على خلفية تفشي الموجة الخامسة من فيروس كورونا ويتهمون الحكومة بالتخلي عنهم تقديم دعم اقتصادي لهم.من جانبه، اتهم بينيت، اليوم الأربعاء نتنياهو، بالكذب وتعريض حياة الإسرائيليين للخطر من أجل تحقيق مكاسب سياسية.وقال بينيت وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "ليس لدي أي طريقة أخرى لقول هذا - نتنياهو يكذب عن قصد ويعرض الحياة الناس للخطر، فقط من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ولكن هذه المرة إذا سمحنا بترسيخ كذبه- قد يمرض الإسرائيليون أو يموتون، لا سمح الله".وأضاف "لقد أنقذ اختبار المستضد (اختبارات منزلية) بالفعل عشرات الآلاف من الأرواح حول العالم من الكورونا من خلال تحديد وعزل الأشخاص المصابين".ولم تنته الحرب الكلامية بين بينيت ونتنياهو، حيث عاد الأخير وكتب على حسابه بموقع تويتر: "كرئيس للوزراء، حرصت على أن يجري جميع المواطنين الإسرائيليين اختبارات كورونا PCR المجانية والموثوقة، في أي مكان في البلاد وبدون طوابير انتظار ضخمة".وتابع: "أرسل بينيت مواطني إسرائيل لشراء على نفقتهم اختبارات كورونا المحلية التي قررت وزارة الدفاع أنها غير موثوقة".وأضاف نتنياهو: "فقد بينيت السيطرة على كورونا وتخلي عن مواطني إسرائيل لمصيرهم - صفر مساعدة اقتصادية وصفر قرارات صحية".وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على طرح اختبارات منزلية سريعة في الصيدليات للكشف عن إصابات فيروس كورونا.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 43 ألفا و915 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء قبل عامين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو, فيروس كورونا

اتهامات بالفشل والكذب... تصاعد الحرب الكلامية بين بينيت ونتنياهو

15:55 GMT 12.01.2022
© REUTERS / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء جلسة في الكنيست، القدس، 12 مارس/ آذار 2018
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء جلسة في الكنيست، القدس، 12 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
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تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وسلفه بنيامين نتنياهو، بشأن اتهامات الثاني بفشل الحكومة الحالية في مواجهة فيروس كورونا.
ومساء أمس الثلاثاء، قال حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو الذي يقود المعارضة الإسرائيلية في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر، إن بينيت: "فقد السيطرة على كورونا وترك مواطني إسرائيل لمصيرهم وأرسلهم ليشتروا على نفقتهم الخاصة الاختبارات المنزلية التي قررت المختبرات أنها غير موثوقة".
وأضاف: "قمنا نحن في المقابل بتأمين التطعيم الأول والثاني والثالث للإسرائيليين وقدمنا ​​اختبارات PCR دقيقة مجانا لجميع المواطنين الإسرائيليين وبدون طوابير لا نهاية لها".
وأضاف الليكود في تغريدة منفصلة: "كما تخلى نفتالي عن أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص بينما قدمنا ​​مساعدة سخية أنقذت الشركات وأصحاب الأعمال الحرة من الإفلاس وعززت الاقتصاد الإسرائيلي على الرغم من أزمة كورونا"، مختتما بالقول: "نفتالي – قد فشلت اذهب إلى المنزل".
ونشر الليكود مع تغريداته مقطع فيديو لمواطنين إسرائيليين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرة يشتكون انهيار أعمالهم على خلفية تفشي الموجة الخامسة من فيروس كورونا ويتهمون الحكومة بالتخلي عنهم تقديم دعم اقتصادي لهم.
من جانبه، اتهم بينيت، اليوم الأربعاء نتنياهو، بالكذب وتعريض حياة الإسرائيليين للخطر من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وقال بينيت وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "ليس لدي أي طريقة أخرى لقول هذا - نتنياهو يكذب عن قصد ويعرض الحياة الناس للخطر، فقط من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ولكن هذه المرة إذا سمحنا بترسيخ كذبه- قد يمرض الإسرائيليون أو يموتون، لا سمح الله".
وأضاف "لقد أنقذ اختبار المستضد (اختبارات منزلية) بالفعل عشرات الآلاف من الأرواح حول العالم من الكورونا من خلال تحديد وعزل الأشخاص المصابين".
وتابع مخاطبا الإسرائيليين: "لا تستمعوا للأخبار الكاذبة، اختبار المستضد أداة مهمة في حربنا جميعا ضد أوميكرون".
ولم تنته الحرب الكلامية بين بينيت ونتنياهو، حيث عاد الأخير وكتب على حسابه بموقع تويتر: "كرئيس للوزراء، حرصت على أن يجري جميع المواطنين الإسرائيليين اختبارات كورونا PCR المجانية والموثوقة، في أي مكان في البلاد وبدون طوابير انتظار ضخمة".
وتابع: "أرسل بينيت مواطني إسرائيل لشراء على نفقتهم اختبارات كورونا المحلية التي قررت وزارة الدفاع أنها غير موثوقة".
وأضاف نتنياهو: "فقد بينيت السيطرة على كورونا وتخلي عن مواطني إسرائيل لمصيرهم - صفر مساعدة اقتصادية وصفر قرارات صحية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على طرح اختبارات منزلية سريعة في الصيدليات للكشف عن إصابات فيروس كورونا.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 43 ألفا و915 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء قبل عامين.
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