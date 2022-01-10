https://arabic.sputniknews.com/20220110/استعدوا-للأسوأ-أوميكرون-يكلف-إسرائيل-640-مليون-دولار-كل-3-أسابيع-1055176342.html

"استعدوا للأسوأ"... أوميكرون يكلف إسرائيل 640 مليون دولار كل 3 أسابيع

"استعدوا للأسوأ"... أوميكرون يكلف إسرائيل 640 مليون دولار كل 3 أسابيع

قال محافظ بنك إسرائيل المركزي، عامير يارون، إن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا تستنزف حوالي ملياري شيكل (641.81 مليون دولار) من الاقتصاد كل 20 يوما. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T13:45+0000

2022-01-10T13:45+0000

2022-01-10T13:45+0000

اقتصاد

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أخبار إسرائيل اليوم

أوميكرون

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وأوضح يارون أمام اللجنة المالية للبرلمان اليوم "في هذه المرحلة لا نتحدث عن تنمية في الاقتصاد الكلي"، مضيفا أن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد سيكون نتيجة لانخفاض الاستهلاك ومرض العمال أو دخولهم في العزل، وفقا لوكالة رويترز.وأضاف أن على الحكومة الاستعداد لسيناريو أسوأ يمكن أن يلحق فيه الضرر بالخدمات الأساسية مع زيادة الإصابات بالسلالة التي تجتاح إسرائيل.وتابع "لم نصل لهذه المرحلة بعد، لكن مثل هذه السيناريوهات يمكن أن تسبب أضرارا للاقتصاد الكلي".وأوضح أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي لعام 2022 سيصل على الأرجح لنحو 5.5 بالمئة مع تعافي الشركات بعد انحسار موجة أوميكرون.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا على الإطلاق منذ تفشي الوباء قبل عامين، إذ سجلت 18 ألفا و780 إصابة، وهو أعلى رقم يومي منذ تفشي الوباء.وتشهد إسرائيل الموجة الخامسة من الوباء في ظل تفشي متحور كورونا، وشرعت الأسبوع الماضي في تطعيم مواطنيها البالغين 60 عاما وما فوق إضافة إلى الكوادر الطبية بالجرعة الرابعة من لقاحات كورونا، كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة.

https://arabic.sputniknews.com/20220108/إسرائيل-تسجل-أعلى-حصيلة-إصابات-يومية-بكورونا-منذ-تفشي-الوباء-1055109844.html

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اقتصاد, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أوميكرون