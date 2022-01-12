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https://arabic.sputniknews.com/20220112/الجيش-الإيراني-تعليقا-على-تهديدات-تل-أبيب-أي-رد-غاضب-منا-سيشل-إسرائيل-1055936154.html
الجيش الإيراني تعليقا على تهديدات تل أبيب: أي رد غاضب منا سيشل إسرائيل
الجيش الإيراني تعليقا على تهديدات تل أبيب: أي رد غاضب منا سيشل إسرائيل
قال نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، اليوم الأربعاء، أن قواته المسلحة جاهزة للرد على أي تهديد. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T20:07+0000
2022-01-12T20:07+0000
إسرائيل
عالم
أخبار حزب الله
إيران
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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات العميد دادرس جاءت في كلمة له خلال مراسم تخريج دفعة من خريجي الأكاديميات العسكرية الإيرانية، والتي أكد فيها أن وضع إيران العسكري جيد جدا، اليوم، وفي وضع يمكنها فيه الرد على أي تهديد.وشدد العميد دادرس على أن إيران باتت في غنى عن شراء الأسلحة من الخارج ويجري تأمين ما تحتاجه وطنيا، موضحا أن "الضجة التي يثيرها الكيان الصهيوني هي بسبب افتقاره للقوة اللازمة لمواجهتنا وهو يعلم أن أي رد غاضب يتلقاه منا سيشله".واستطرد نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، في القول إنه "إذا أرادوا التحدث إلينا، فإن دول العالم العظمى تأتي وتجلس معنا عند طاولة المحادثات، وهذا بسبب الشموخ الذي منحنا إياه الله بفضل مثابرتنا وتحملنا وتكاتفنا ووجود قائد حكيم".وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد نشرت، يوم الجمعة الماضية، توصياتها بشأن السياسة المطلوبة لبلادها أمام إيران.ونشر الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مقالا على الموقع الإلكتروني للوزارة، ذكر من خلالها توصياته المهمة لمواجهة إيران وقدراتها النووية والعسكرية.ونادى غلعاد بوضع إحباط البرنامج النووي الإيراني في قلب أجندة إسرائيل الاستراتيجية، وتركيز الاهتمام الجارف بهذا الأمر، ورغم الاهتمام، أيضا، بمواجهة حماس في الجنوب الإسرائيلي، وحزب الله في الشمال، فإن التركيز يجب أن ينصب على إيران، في المقام الأول.وناشد الجنرال عاموس غلعاد بضرورة الاستعداد لأي مواجهة مع حزب الله اللبناني، بدعوى اعتباره الأداة الأولى لإيران في حال الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل، فإن الحزب اللبناني سيكون الساعد الأول لإيران، وهو ما يعني الاستعداد الإسرائيلي لمواجهة إيران، خارجيا وداخليا، أو على حد وصف المقال، لحرب مباشرة وغير مباشرة مع إيران.للمزيد: موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيلولم تقف توصيات غلعاد وخيمينيس عند هذا الحد، بل كتب أنه على إسرائيل توسيع قدراتها العسكرية والاستخبارية لتشمل دوائر أبعد، مثل اليمن والعراق، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومحاولة إلحاق الضرر بالمصالح الإيرانية فيهما، بهدف إعطاء النظام الإيراني الشعور بأنه مهدد في كل مكان يتواجد فيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/وزارة-الدفاع-الإسرائيلية-تنشر-توصياتها-بشأن-السياسة-المطلوبة-أمام-إيران-1055058836.html
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إسرائيل, عالم, أخبار حزب الله, إيران

الجيش الإيراني تعليقا على تهديدات تل أبيب: أي رد غاضب منا سيشل إسرائيل

20:07 GMT 12.01.2022
© AP Photo / Vahid Salemiالصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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قال نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، اليوم الأربعاء، أن قواته المسلحة جاهزة للرد على أي تهديد.
وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات العميد دادرس جاءت في كلمة له خلال مراسم تخريج دفعة من خريجي الأكاديميات العسكرية الإيرانية، والتي أكد فيها أن وضع إيران العسكري جيد جدا، اليوم، وفي وضع يمكنها فيه الرد على أي تهديد.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
وزارة الدفاع الإسرائيلية تنشر توصياتها بشأن السياسة المطلوبة أمام إيران
7 يناير, 10:10 GMT
وشدد العميد دادرس على أن إيران باتت في غنى عن شراء الأسلحة من الخارج ويجري تأمين ما تحتاجه وطنيا، موضحا أن "الضجة التي يثيرها الكيان الصهيوني هي بسبب افتقاره للقوة اللازمة لمواجهتنا وهو يعلم أن أي رد غاضب يتلقاه منا سيشله".
واستطرد نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، في القول إنه "إذا أرادوا التحدث إلينا، فإن دول العالم العظمى تأتي وتجلس معنا عند طاولة المحادثات، وهذا بسبب الشموخ الذي منحنا إياه الله بفضل مثابرتنا وتحملنا وتكاتفنا ووجود قائد حكيم".
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد نشرت، يوم الجمعة الماضية، توصياتها بشأن السياسة المطلوبة لبلادها أمام إيران.
ونشر الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مقالا على الموقع الإلكتروني للوزارة، ذكر من خلالها توصياته المهمة لمواجهة إيران وقدراتها النووية والعسكرية.
ونادى غلعاد بوضع إحباط البرنامج النووي الإيراني في قلب أجندة إسرائيل الاستراتيجية، وتركيز الاهتمام الجارف بهذا الأمر، ورغم الاهتمام، أيضا، بمواجهة حماس في الجنوب الإسرائيلي، وحزب الله في الشمال، فإن التركيز يجب أن ينصب على إيران، في المقام الأول.
وناشد الجنرال عاموس غلعاد بضرورة الاستعداد لأي مواجهة مع حزب الله اللبناني، بدعوى اعتباره الأداة الأولى لإيران في حال الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل، فإن الحزب اللبناني سيكون الساعد الأول لإيران، وهو ما يعني الاستعداد الإسرائيلي لمواجهة إيران، خارجيا وداخليا، أو على حد وصف المقال، لحرب مباشرة وغير مباشرة مع إيران.
للمزيد: موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل
ولم تقف توصيات غلعاد وخيمينيس عند هذا الحد، بل كتب أنه على إسرائيل توسيع قدراتها العسكرية والاستخبارية لتشمل دوائر أبعد، مثل اليمن والعراق، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومحاولة إلحاق الضرر بالمصالح الإيرانية فيهما، بهدف إعطاء النظام الإيراني الشعور بأنه مهدد في كل مكان يتواجد فيه.
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