"توعد ترامب"... موقع خامنئي يعيد نشر كلمة خامنئي بلغات مختلفة

ونشر الموقع الرسمي، صورة لمتصفح "غوغل" الخاص بالترجمة، مع تحويل كلمة "تقاص" إلى لغات مختلفة، كالعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.وعلق على الصورة بجزء من كلمة خامنئي قائلا: "أولئك الذين اغتالوا الشهيد سليماني ..الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وأمثاله..سيكونون من بين المنسيين في التاريخ، لكن سليماني حي للأبد، وسيختفي أعداؤه..طبعا بعد أن يدفعوا جزاءهم الدنيوي.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
نشر الموقع الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي، مجددا أجزاء من كلمة الأخير بذكرى اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، الراحل قاسم سليماني، مع إبراز كلمة "القصاص" بلغات مختلفة.
ونشر الموقع الرسمي، صورة لمتصفح "غوغل" الخاص بالترجمة، مع تحويل كلمة "تقاص" إلى لغات مختلفة، كالعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.
وعلق على الصورة بجزء من كلمة خامنئي قائلا: "أولئك الذين اغتالوا الشهيد سليماني ..الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وأمثاله..سيكونون من بين المنسيين في التاريخ، لكن سليماني حي للأبد، وسيختفي أعداؤه..طبعا بعد أن يدفعوا جزاءهم الدنيوي.
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.