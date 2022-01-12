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https://arabic.sputniknews.com/20220112/روسيا-مصر-احتلت-المركز-الأول-في-الرحلات-الخارجية-في-رأس-السنة-1055270875.html
روسيا: مصر احتلت المركز الأول في الرحلات الخارجية في رأس السنة
روسيا: مصر احتلت المركز الأول في الرحلات الخارجية في رأس السنة
كشفت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا "آتور"، مايا لوميدزي، اليوم الأربعاء، عن الدول التي فضلها المواطنين الروس لقضاء عطلة رأس السنة،... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T08:07+0000
2022-01-12T08:07+0000
روسيا
سياحة
مصر
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موسكو - سبوتنيك. وقالت لوميدزي لوكالة سبوتنيك: "أظهرت الأحصائيات الأولية، في عطلة رأس السنة الجديدة، العشرة أيام، سافر حوالي 550 ألف سائح، منهم حوالي 300 ألف إلى أماكن في روسيا، وحوالي 250 ألف سائح إلى دول أجنبية".وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز الأول من المبيعات الخارجية، حيث استحوذت منتجعات البحر الأحمر على ما يصل إلى 50 بالمئة من جميع رحلات عطلة رأس السنة المباعة إلى الخارج، بحوالي 125 ألف روسي.واحتلت تركيا المرتبة الثانية بنسبة 16بالمئة من إجمالي المبيعات، تلتها الإمارات والدومينيكان في المركز الثالث بنسبة أقل من 12 بالمئة.أما المركز الرابع – كان من نصيب كوبا، وفي المركز الخامس - جزر المالديف.وأضافت لوميدزي أن مبيعات الرحلات السياحية في روسيا لفترة العام الجديد ككل، في السوق، قد وصلت بالفعل إلى أحجام ما قبل الوباء.وأوضحت أن التأخير فقط في السياحة الخارجية، مشيرة إلى أن السوق المصري لم ينتهز فرصة الإغلاقات في أوروبا ودول جنوب شرق آسيا لزيادة حصته. إلى جانب ذلك، انخفض عدد منظمي الرحلات هذا العام إلى مصر في موسم الشتاء بسبب اختيار وجهة مشهورة أخرى في العام الجديد - تركيا".يشار إلى أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية في 9 آب/أغسطس العام المضي، بعد انقطاع دام سنوات، عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء عام 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/السياحة-الروسية-تطلب-من-سلطات-مصر-السيطرة-على-وضع-طوابير-الانتظار-في-المطارات-1052664422.html
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روسيا, سياحة, مصر

روسيا: مصر احتلت المركز الأول في الرحلات الخارجية في رأس السنة

08:07 GMT 12.01.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات شركة "أيروفلوت" الروسية في مطار "شيريميتيفو" في موسكو
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار شيريميتيفو في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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كشفت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا "آتور"، مايا لوميدزي، اليوم الأربعاء، عن الدول التي فضلها المواطنين الروس لقضاء عطلة رأس السنة، لافتة إلى أن مصر احتلت المركز الأول.
موسكو - سبوتنيك. وقالت لوميدزي لوكالة سبوتنيك: "أظهرت الأحصائيات الأولية، في عطلة رأس السنة الجديدة، العشرة أيام، سافر حوالي 550 ألف سائح، منهم حوالي 300 ألف إلى أماكن في روسيا، وحوالي 250 ألف سائح إلى دول أجنبية".

وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز الأول من المبيعات الخارجية، حيث استحوذت منتجعات البحر الأحمر على ما يصل إلى 50 بالمئة من جميع رحلات عطلة رأس السنة المباعة إلى الخارج، بحوالي 125 ألف روسي.
القاهرة، مصر يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
وكالة السياحة الروسية تطلب من سلطات مصر السيطرة على وضع طوابير الانتظار في المطارات
24 نوفمبر 2021, 07:37 GMT
واحتلت تركيا المرتبة الثانية بنسبة 16بالمئة من إجمالي المبيعات، تلتها الإمارات والدومينيكان في المركز الثالث بنسبة أقل من 12 بالمئة.
أما المركز الرابع – كان من نصيب كوبا، وفي المركز الخامس - جزر المالديف.

وأضافت لوميدزي أن مبيعات الرحلات السياحية في روسيا لفترة العام الجديد ككل، في السوق، قد وصلت بالفعل إلى أحجام ما قبل الوباء.
وأوضحت أن التأخير فقط في السياحة الخارجية، مشيرة إلى أن السوق المصري لم ينتهز فرصة الإغلاقات في أوروبا ودول جنوب شرق آسيا لزيادة حصته. إلى جانب ذلك، انخفض عدد منظمي الرحلات هذا العام إلى مصر في موسم الشتاء بسبب اختيار وجهة مشهورة أخرى في العام الجديد - تركيا".

يشار إلى أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية في 9 آب/أغسطس العام المضي، بعد انقطاع دام سنوات، عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء عام 2015.
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