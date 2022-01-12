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كلوب يرد على صلاح فيما يتعلق بالبقاء في ليفربول
كلوب يرد على صلاح فيما يتعلق بالبقاء في ليفربول
رد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على تصريحات أدلى بها النجم المصري محمد صلاح، فيما يتعلق بتجديد عقده للنادي. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T16:45+0000
2022-01-12T16:45+0000
رياضة
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وصرح كلوب لمجلة "GQ" قائلا: "في أيامنا هذه، اعتقد أنه من الخطر التحدث في مثل هذه الأمور من خلال الحوارات الصحفية، وعدم التحدث إلى اللاعب نفسه".وأعرب كلوب عن تفاؤله بهذا الشأن، مشيرا إلى أن "الجماهير لا تشعر بالتوتر الذي تبديه وسائل الإعلام حول مسألة تجديد عقد محمد صلاح، فهم يعلمون من هو نادي ليفربول وكيف يتعامل مع الموقف، كما أن هناك أسباب عديدة للنظر للأمر بشكل ايجابي".وفي وقت سابق، تحدث صلاح عن تجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي، قائلا إن "الأمر ليس بيده"، مؤكدا أنه يريد أن يبقى في ليفربول.وأضاف: "يعرفون ما أريد، أنا لا أطلب أشياء مجنونة"، مشير إلى أنه "الآن في السنة الخامسة في ليفربول، ويعرف النادي جيدا، ويحب الجماهير وهم يحبونه، لكن الأمر بيد الإدارة الآن".
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رياضة

كلوب يرد على صلاح فيما يتعلق بالبقاء في ليفربول

16:45 GMT 12.01.2022
© REUTERS / CARL RECINEمحمد صلاح مع مدرب ليفربول يورغن كلوب
محمد صلاح مع مدرب ليفربول يورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / CARL RECINE
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رد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على تصريحات أدلى بها النجم المصري محمد صلاح، فيما يتعلق بتجديد عقده للنادي.
وصرح كلوب لمجلة "GQ" قائلا: "في أيامنا هذه، اعتقد أنه من الخطر التحدث في مثل هذه الأمور من خلال الحوارات الصحفية، وعدم التحدث إلى اللاعب نفسه".

وتابع المدير الفني الألماني كلوب: "أعلم أن محمد صلاح يرغب في البقاء بالفريق، وكذلك نريد جميعًا، لكن هذه الأمور تحتاج إلى وقت، لكنني أعتقد أن كل الأمور في موضعها ولا يوجد المزيد لنقوله".

وأعرب كلوب عن تفاؤله بهذا الشأن، مشيرا إلى أن "الجماهير لا تشعر بالتوتر الذي تبديه وسائل الإعلام حول مسألة تجديد عقد محمد صلاح، فهم يعلمون من هو نادي ليفربول وكيف يتعامل مع الموقف، كما أن هناك أسباب عديدة للنظر للأمر بشكل ايجابي".
وفي وقت سابق، تحدث صلاح عن تجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي، قائلا إن "الأمر ليس بيده"، مؤكدا أنه يريد أن يبقى في ليفربول.
وأضاف: "يعرفون ما أريد، أنا لا أطلب أشياء مجنونة"، مشير إلى أنه "الآن في السنة الخامسة في ليفربول، ويعرف النادي جيدا، ويحب الجماهير وهم يحبونه، لكن الأمر بيد الإدارة الآن".
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