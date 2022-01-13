تشهد الأرجنتين موجة طقس حار قياسية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ما يجعل البلاد في الفترة الحالية أكثر الأماكن سخونة على هذا الكوكب. وتشاهدون في... 13.01.2022, سبوتنيك عربي

أكثر بقعة ساخنة على وجه الأرض لهذه اللحظة

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تشهد الأرجنتين موجة طقس حار قياسية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ما يجعل البلاد في الفترة الحالية أكثر الأماكن سخونة على هذا الكوكب. وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" كيف يهرب الأرجنتينيون من الموجة الحارة رغم تسجيل حالات إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".