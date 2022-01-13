أكثر بقعة ساخنة على وجه الأرض لهذه اللحظة
10:47 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 10:49 GMT 13.01.2022)
تشهد الأرجنتين موجة طقس حار قياسية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ما يجعل البلاد في الفترة الحالية أكثر الأماكن سخونة على هذا الكوكب. وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" كيف يهرب الأرجنتينيون من الموجة الحارة رغم تسجيل حالات إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".
© REUTERS / Luciano Bisbal
أطفال يلعبون في نافورة مياه خلال موجة الطقس الحار وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في روزاريو، الأرجنتين، 12 يناير 2022.
أطفال يلعبون في نافورة مياه خلال موجة الطقس الحار وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في روزاريو، الأرجنتين، 12 يناير 2022.
© AFP 2021 / Mara Sostiمنظر جوي لأشخاص على شاطئ الكازينو في مار ديل بلاتا، الأرجنتين، 11 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Mara Sosti
منظر جوي لأشخاص على شاطئ الكازينو في مار ديل بلاتا، الأرجنتين، 11 يناير 2022.
© REUTERS / Agustin Marcarian
رجل يقرأ كتابًا على ضفاف نهر ريو دي لا بلاتا، خلال موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، في بوينس آيرس، الأرجنتين 12 يناير 2022.
رجل يقرأ كتابًا على ضفاف نهر ريو دي لا بلاتا، خلال موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، في بوينس آيرس، الأرجنتين 12 يناير 2022.
© REUTERS / Agustin Marcarianيستمتع الناس باليوم في نهر ريو دي لا بلاتا، خلال موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين 12 يناير 2022.
يستمتع الناس باليوم في نهر ريو دي لا بلاتا، خلال موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين 12 يناير 2022.
© REUTERS / Agustin Marcarianيستمتع الناس باليوم في نهر ريو دي لا بلاتا، خلال موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين 12 يناير 2022.
يستمتع الناس باليوم في نهر ريو دي لا بلاتا، خلال موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين 12 يناير 2022.
© REUTERS / Agustin Marcarianرجل ينتعش بينما يستمتع باليوم على شاطئ نهر ريو دي لا بلاتا أثناء موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين، 9 يناير 2022.
رجل ينتعش بينما يستمتع باليوم على شاطئ نهر ريو دي لا بلاتا أثناء موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين، 9 يناير 2022.
© REUTERS / Luciano Bisbalيستمتع الناس باليوم في نهر بارانا خلال موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في روزاريو، الأرجنتين، 12 يناير 2022.
يستمتع الناس باليوم في نهر بارانا خلال موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في روزاريو، الأرجنتين، 12 يناير 2022.
© REUTERS / Agustin Marcarianامرأة تستمتع بيومها على شاطئ نهر ريو دي لا بلاتا خلال موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين، 9 يناير 2022.
امرأة تستمتع بيومها على شاطئ نهر ريو دي لا بلاتا خلال موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين، 9 يناير 2022.