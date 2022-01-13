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الاتحاد الأوروبي يمدد رسميا العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 يوليو 2022
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الاتحاد-الأوروبي-يمدد-رسميا-العقوبات-الاقتصادية-ضد-روسيا-حتى-31-يوليو-2022-1056086681.html
الاتحاد الأوروبي يمدد رسميا العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 يوليو 2022
الاتحاد الأوروبي يمدد رسميا العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 يوليو 2022
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، رسميا تمديد العقوبات الاقتصادية المفروصة على روسيا حتى 31 يوليو/تموز 2022. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T15:56+0000
2022-01-13T16:05+0000
روسيا
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وقال الاتحاد في بيان "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر ، حتى 31 يوليو 2022".هذا ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة ديسمبر/كانون الأول الماضي في بروكسل على تمديد هذه العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. ثم دعا القادة الأوروبيون روسيا إلى "البدء في تنفيذ اتفاقيات مينسك".في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا أمر سخيف، مشيرا إلى أن موسكو لن تترك هذا الأمر دون رد.وقال لافروف للقناة الأولى الروسية: "بالحديث عن هذه التهديدات، فإنها في رأيي مليئة بالغطرسة والسخف، وهذا أمر يفهمه أي شخص. لقد اتخذ الكونغرس مثل هذه القرارات السخيفة أكثر من مرة، وأنا لا أستبعد شيئا. نحن، بالطبع، سنرد".ولفت لافروف، إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة حيال "التيار الشمالي2" أظهر أن ألمانيا لا تتمتع بالحرية في أنشطتها الاقتصادية.وقال لافروف: "فيما يخص التيار الشمالي 2، لم يعد الحديث عن حرية اختيار الاتحادات، بل عن حرية القيام بأنشطة تجارية عادية في الأسواق العالمية. اتضح أن ألمانيا ليس لديها حرية، وليس لدى أي أحد، بل ألمانيا لا تملك حتى الحرية في متابعة أنشطتها الخاصة الاقتصادية لم تعد موجودة. وهنا تظهر المعايير المزدوجة في رأيي بوضوح".
https://arabic.sputniknews.com/20220113/لافروف-التهديد-بعقوبات-أمريكية-ضد-روسيا-أمر-سخيف-وسنرد-عليها-1056019997.html
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روسيا

الاتحاد الأوروبي يمدد رسميا العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 يوليو 2022

15:56 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورقمة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا 21 أكتوبر 2021
قمة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا 21 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، رسميا تمديد العقوبات الاقتصادية المفروصة على روسيا حتى 31 يوليو/تموز 2022.
وقال الاتحاد في بيان "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر ، حتى 31 يوليو 2022".
هذا ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة ديسمبر/كانون الأول الماضي في بروكسل على تمديد هذه العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. ثم دعا القادة الأوروبيون روسيا إلى "البدء في تنفيذ اتفاقيات مينسك".
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا أمر سخيف، مشيرا إلى أن موسكو لن تترك هذا الأمر دون رد.
وقال لافروف للقناة الأولى الروسية: "بالحديث عن هذه التهديدات، فإنها في رأيي مليئة بالغطرسة والسخف، وهذا أمر يفهمه أي شخص. لقد اتخذ الكونغرس مثل هذه القرارات السخيفة أكثر من مرة، وأنا لا أستبعد شيئا. نحن، بالطبع، سنرد".
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، لقاء مع نظيره البرتغالي أوغوشتو سانتوش في موسكو، روسيا 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
لافروف: التهديد بعقوبات أمريكية ضد روسيا أمر سخيف وسنرد عليها
12:54 GMT
ولفت لافروف، إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة حيال "التيار الشمالي2" أظهر أن ألمانيا لا تتمتع بالحرية في أنشطتها الاقتصادية.
وقال لافروف: "فيما يخص التيار الشمالي 2، لم يعد الحديث عن حرية اختيار الاتحادات، بل عن حرية القيام بأنشطة تجارية عادية في الأسواق العالمية. اتضح أن ألمانيا ليس لديها حرية، وليس لدى أي أحد، بل ألمانيا لا تملك حتى الحرية في متابعة أنشطتها الخاصة الاقتصادية لم تعد موجودة. وهنا تظهر المعايير المزدوجة في رأيي بوضوح".
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