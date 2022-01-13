المديرية العام للطيران المدني اللبناني تعلن إجراءات جديدة تخص القادمين إلى البلاد

وحسب التعميم الذي أورده موقع النشرة اللبناني، فقد أكدت المديرية على ضرورة أن يحصل الراكب القادم إلى لبنان على فحص يتضمن رمز "كيو آر".وجاء في التعميم الذي وزعته الشركة على جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي: "يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي، قبول الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان ويستحوذون على فحص COVID-19 Antigen rapid test، مع إلزامية وجود رمز QR ضمنه، وذلك خلال 24 ساعة كحد أقصى، من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى".واشترط تعميم المديرية اللبنانية "أن يكون الراكب قد تلقى الجرعة الثانية من أي لقاح مضاد لكورونا، أو جرعة كاملة من أي لقاح يؤخذ كجرعة واحدة، منذ مدة لا تتعدى الستة أشهر".يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، كان قد أكد على ضرورة اشتراط إجراء فحص بي سي آر خلال فترة لا تتعدى 48 ساعة للراغبين في دخول لبنان.وعلل الوزير ذلك بقوله: "من أجل الحد من عدد القادمين إلى لبنان والمصابين بالعدوى".
وجاء في التعميم الذي وزعته الشركة على جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي: "يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي، قبول الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان ويستحوذون على فحص COVID-19 Antigen rapid test، مع إلزامية وجود رمز QR ضمنه، وذلك خلال 24 ساعة كحد أقصى، من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى".
واشترط تعميم المديرية اللبنانية "أن يكون الراكب قد تلقى الجرعة الثانية من أي لقاح مضاد لكورونا، أو جرعة كاملة من أي لقاح يؤخذ كجرعة واحدة، منذ مدة لا تتعدى الستة أشهر".
يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، كان قد أكد على ضرورة اشتراط إجراء فحص بي سي آر خلال فترة لا تتعدى 48 ساعة للراغبين في دخول لبنان.