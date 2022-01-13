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المديرية العام للطيران المدني اللبناني تعلن إجراءات جديدة تخص القادمين إلى البلاد
المديرية العام للطيران المدني اللبناني تعلن إجراءات جديدة تخص القادمين إلى البلاد
أصدرت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني​ تعميما أكدت فيه على بعض الاشتراطات الجديدة للدخول إلى لبنان. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T15:17+0000
2022-01-13T15:17+0000
سفر
فيروس كورونا
لبنان
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وحسب التعميم الذي أورده موقع النشرة اللبناني، فقد أكدت المديرية على ضرورة أن يحصل الراكب القادم إلى لبنان على فحص يتضمن رمز "كيو آر".وجاء في التعميم الذي وزعته الشركة على جميع شركات الطيران العاملة في ​مطار بيروت الدولي​: "يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي، قبول الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان ويستحوذون على فحص COVID-19 Antigen rapid test، مع إلزامية وجود رمز QR ضمنه، وذلك خلال 24 ساعة كحد أقصى، من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى".واشترط تعميم المديرية اللبنانية "أن يكون الراكب قد تلقى الجرعة الثانية من أي لقاح مضاد لكورونا، أو جرعة كاملة من أي لقاح يؤخذ كجرعة واحدة، منذ مدة لا تتعدى الستة أشهر".يشار إلى أن ‏وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، كان قد أكد على ضرورة اشتراط إجراء فحص بي سي آر خلال فترة لا تتعدى 48 ساعة للراغبين في دخول لبنان.وعلل الوزير ذلك بقوله: "من أجل الحد من عدد القادمين إلى لبنان والمصابين بالعدوى".
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سفر, فيروس كورونا, لبنان

المديرية العام للطيران المدني اللبناني تعلن إجراءات جديدة تخص القادمين إلى البلاد

15:17 GMT 13.01.2022
© AFP 2021 / ANWAR AMROمطار بيروت
مطار بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / ANWAR AMRO
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أصدرت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني​ تعميما أكدت فيه على بعض الاشتراطات الجديدة للدخول إلى لبنان.
وحسب التعميم الذي أورده موقع النشرة اللبناني، فقد أكدت المديرية على ضرورة أن يحصل الراكب القادم إلى لبنان على فحص يتضمن رمز "كيو آر".
رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري، محمود حسون، يتلقى أول جرعة من لقاح فايرز/ بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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وجاء في التعميم الذي وزعته الشركة على جميع شركات الطيران العاملة في ​مطار بيروت الدولي​: "يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي، قبول الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان ويستحوذون على فحص COVID-19 Antigen rapid test، مع إلزامية وجود رمز QR ضمنه، وذلك خلال 24 ساعة كحد أقصى، من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى".
واشترط تعميم المديرية اللبنانية "أن يكون الراكب قد تلقى الجرعة الثانية من أي لقاح مضاد لكورونا، أو جرعة كاملة من أي لقاح يؤخذ كجرعة واحدة، منذ مدة لا تتعدى الستة أشهر".
يشار إلى أن ‏وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، كان قد أكد على ضرورة اشتراط إجراء فحص بي سي آر خلال فترة لا تتعدى 48 ساعة للراغبين في دخول لبنان.
وعلل الوزير ذلك بقوله: "من أجل الحد من عدد القادمين إلى لبنان والمصابين بالعدوى".
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