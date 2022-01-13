بلينكن: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية مزعزعة للاستقرار

وقال وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، في مقابلة مع " MSNBC " إن بيونغ يانغ لم تستجب لمبادرات واشنطن الدبلوماسية، بحسب "رويترز".وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها يركزون بشدة على التأكد من أنهم في مأمن ومن تداعيات النشاط الصاروخي لكوريا الشمالية.وقبل يومين، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا حلق بسرعة قصوى تبلغ 10 ماخ.وعقب الإعلان، كشفت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، الثلاثاء أن عمليات الإقلاع في بعض المطارات الواقعة غربي البلاد توقفت بشكل مؤقت.وقالت في بيان: "كإجراء احترازي" أوقفت إدارة الطيران بشكل مؤقت عمليات المغادرة في بعض المطارات على امتداد الساحل الغربي ليل يوم الاثنين.وأضاف البيان أن جميع العمليات تم استئنافها في أقل من 15 دقيقة، مشيرا إلى أن إدارة الطيران تتخذ بشكل دوري إجراءات احترازية.عندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، بشأن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي أجابت: "أعتقد أنه كانت هناك 15 دقيقة توقف على الأرض وهم فعلوا ذلك من منطلق الحذر الشديد".