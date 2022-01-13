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بلينكن: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية مزعزعة للاستقرار
بلينكن: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية مزعزعة للاستقرار
وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية بأنها مزعزعة للاستقرار بقوة، وخطيرة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T15:03+0000
2022-01-13T15:03+0000
كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ باليستي
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وقال وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، في مقابلة مع " MSNBC " إن بيونغ يانغ لم تستجب لمبادرات واشنطن الدبلوماسية، بحسب "رويترز".وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها يركزون بشدة على التأكد من أنهم في مأمن ومن تداعيات النشاط الصاروخي لكوريا الشمالية.وقبل يومين، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا حلق بسرعة قصوى تبلغ 10 ماخ.وعقب الإعلان، كشفت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، الثلاثاء أن عمليات الإقلاع في بعض المطارات الواقعة غربي البلاد توقفت بشكل مؤقت.وقالت في بيان: "كإجراء احترازي" أوقفت إدارة الطيران بشكل مؤقت عمليات المغادرة في بعض المطارات على امتداد الساحل الغربي ليل يوم الاثنين.وأضاف البيان أن جميع العمليات تم استئنافها في أقل من 15 دقيقة، مشيرا إلى أن إدارة الطيران تتخذ بشكل دوري إجراءات احترازية.عندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، بشأن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي أجابت: "أعتقد أنه كانت هناك 15 دقيقة توقف على الأرض وهم فعلوا ذلك من منطلق الحذر الشديد".
https://arabic.sputniknews.com/20220113/كوريا-الجنوبية-تؤكد-قدرتها-على-اعتراض-الصواريخ-التي-اختبرتها-كوريا-الشمالية-1055945666.html
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كوريا الشمالية, إطلاق صاروخ باليستي

بلينكن: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية مزعزعة للاستقرار

15:03 GMT 13.01.2022
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANEمؤتمر "قوات التحالف" لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي أنتوني بلنكين في روما، إيطاليا 28 يونيو 2021
مؤتمر قوات التحالف لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي أنتوني بلنكين في روما، إيطاليا 28 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية بأنها مزعزعة للاستقرار بقوة، وخطيرة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، في مقابلة مع " MSNBC " إن بيونغ يانغ لم تستجب لمبادرات واشنطن الدبلوماسية، بحسب "رويترز".
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها يركزون بشدة على التأكد من أنهم في مأمن ومن تداعيات النشاط الصاروخي لكوريا الشمالية.
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
كوريا الجنوبية تؤكد قدرتها على اعتراض الصواريخ التي اختبرتها كوريا الشمالية
08:33 GMT
وقبل يومين، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا حلق بسرعة قصوى تبلغ 10 ماخ.
وعقب الإعلان، كشفت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، الثلاثاء أن عمليات الإقلاع في بعض المطارات الواقعة غربي البلاد توقفت بشكل مؤقت.
وقالت في بيان: "كإجراء احترازي" أوقفت إدارة الطيران بشكل مؤقت عمليات المغادرة في بعض المطارات على امتداد الساحل الغربي ليل يوم الاثنين.
وأضاف البيان أن جميع العمليات تم استئنافها في أقل من 15 دقيقة، مشيرا إلى أن إدارة الطيران تتخذ بشكل دوري إجراءات احترازية.
عندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، بشأن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي أجابت: "أعتقد أنه كانت هناك 15 دقيقة توقف على الأرض وهم فعلوا ذلك من منطلق الحذر الشديد".
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