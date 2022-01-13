سوريا وإيران تناقشان تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، بحث قاسمي ووزير النقل السوري زهير خزيم، اليوم الخميس، سبل تطوير مجال الربط السككي الثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين سورية والعراق وإيران وبالعكس، والتي تبدأ من شلمجة باتجاه البصرة ومنها إلى سورية.وقال قاسمي إن من أهداف الزيارة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال النقل، مشيراً إلى الاتفاق على تثبيت خط النقل البحري بشكل مباشر بين سورية وإيران وتنمية الشحن الجوي بينهما، فيما أشار خزيم إلى أن الاجتماع تضمن أيضا إنشاء طرق سريعة بين البلدين.بالمقابل، أشار حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة خلال لقائه قاسمي، إلى أهمية تطوير التبادل التجاري والعلاقات المصرفية والمالية بين سورية وإيران، مؤكدا استعداد المركزي لتشكيل فريق عمل للتعاون الفني لإيجاد قنوات مصرفية.من جهة ثانية، ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، إمكانية إقامة مناطق حرة مشتركة بين البلدين وتطوير التعاون الاستثماري وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث صرح للإعلاميين أن العمل خلال الفترة القادمة سيكون لتفعيل الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ ولاسيما المتعلقة بالرسوم الجمركية وتسهيل دخول البضائع بين البلدين.وكانت كل من سورية وإيران والعراق قد وقعت في يوليو / تموز عام 2019، على محضر اجتماع للتعاون في مجال النقل الشامل، والذي يتضمن العمل بشأن الربط السككي للشبكات الحديدية للدول الثلاث، كما وقع الجانبان الإيراني والسوري مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والخطوط الحديدية الإيرانية في يناير / كانون الثاني من العام نفسه.
يواصل رستم قاسمي، وزير الطرق وبناء المدن رئيس الجانب الإيراني للجنة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة والوفد المرافق له زيارته إلى سوريا، لليوم الثاني على التوالي، ويعقد عدة مباحثات شملت قطاعات النقل والاقتصاد والعلاقات المصرفية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، بحث قاسمي ووزير النقل السوري زهير خزيم، اليوم الخميس، سبل تطوير مجال الربط السككي الثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين سورية والعراق وإيران وبالعكس، والتي تبدأ من شلمجة باتجاه البصرة ومنها إلى سورية.
وقال قاسمي إن من أهداف الزيارة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال النقل، مشيراً إلى الاتفاق على تثبيت خط النقل البحري بشكل مباشر بين سورية وإيران وتنمية الشحن الجوي بينهما، فيما أشار خزيم إلى أن الاجتماع تضمن أيضا إنشاء طرق سريعة بين البلدين.
من جهة ثانية، ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، إمكانية إقامة مناطق حرة مشتركة بين البلدين وتطوير التعاون الاستثماري وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث صرح للإعلاميين أن العمل خلال الفترة القادمة سيكون لتفعيل الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ ولاسيما المتعلقة بالرسوم الجمركية وتسهيل دخول البضائع بين البلدين.
وكانت كل من سورية وإيران والعراق قد وقعت في يوليو / تموز عام 2019، على محضر اجتماع للتعاون في مجال النقل الشامل، والذي يتضمن العمل بشأن الربط السككي للشبكات الحديدية للدول الثلاث، كما وقع الجانبان الإيراني والسوري مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والخطوط الحديدية الإيرانية في يناير / كانون الثاني من العام نفسه.