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قوة إسرائيلية تخترق سياجا فاصلا لبلدة في الجنوب اللبناني
قوة إسرائيلية تخترق سياجا فاصلا لبلدة في الجنوب اللبناني
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، باختراق قوة إسرائيلية للسياج الفاصل مع بلدة في الجنوب اللبناني. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-13T11:40+0000
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وذكرت قناة المنار، صباح اليوم الخميس، أن "قوة صهيونية معادية مؤلفة من 10 جنود وكلب ودبابتي ميركافا، تجاوزت السياج التقني وبوابة الجدار في خلة المحافر، جنوبي بلدة العديسة اللبنانية.ونقلت القناة عن مراسلها في الجنوب اللبناني أن القوة الإسرائيلية قامت بتفتيش أراض لبنانية محتلة قبل أن تغادر بعد ساعة.ويذكر أن آخر خروقات الجيش الإسرائيلي للجنوب اللبناني، كان في الثامن من الشهر الجاري، حيث أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا بشأن الخروقات البحرية الإسرائيلية، في اليوم نفسه، أكدت من خلاله تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.وجاء في بيان الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 08-01-2022 اعتبارا من الساعة 2.40 ولغاية الساعة 4.11، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 351 مترا".وذكر البيان أن الجيش اللبناني يقوم بمتابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
https://arabic.sputniknews.com/20220111/قناة-عبرية-حزب-الله-سيهاجم-إسرائيل-في-حال-أقدمت-على-ضرب-إيران-1055263766.html
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العالم العربي, إسرائيل, لبنان

قوة إسرائيلية تخترق سياجا فاصلا لبلدة في الجنوب اللبناني

11:40 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، باختراق قوة إسرائيلية للسياج الفاصل مع بلدة في الجنوب اللبناني.
وذكرت قناة المنار، صباح اليوم الخميس، أن "قوة صهيونية معادية مؤلفة من 10 جنود وكلب ودبابتي ميركافا، تجاوزت السياج التقني وبوابة الجدار في خلة المحافر، جنوبي بلدة العديسة اللبنانية.
علم حزب الله اللبناني، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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ونقلت القناة عن مراسلها في الجنوب اللبناني أن القوة الإسرائيلية قامت بتفتيش أراض لبنانية محتلة قبل أن تغادر بعد ساعة.
ويذكر أن آخر خروقات الجيش الإسرائيلي للجنوب اللبناني، كان في الثامن من الشهر الجاري، حيث أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا بشأن الخروقات البحرية الإسرائيلية، في اليوم نفسه، أكدت من خلاله تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.
وجاء في بيان الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 08-01-2022 اعتبارا من الساعة 2.40 ولغاية الساعة 4.11، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 351 مترا".
وذكر البيان أن الجيش اللبناني يقوم بمتابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
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