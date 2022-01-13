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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/موسكو-ترد-على-تصريحات-أنقرة-بشأن-كازاخستان-وتدعوها-لعدم-الصيد-في-الماء-العكر-1056080017.html
موسكو ترد على تصريحات أنقرة بشأن كازاخستان وتدعوها لعدم "الصيد في الماء العكر"
موسكو ترد على تصريحات أنقرة بشأن كازاخستان وتدعوها لعدم "الصيد في الماء العكر"
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن موسكو تتوقع أن تمتنع أنقرة عن الإدلاء بتصريحات غير مدروسة بشأن كازاخستان وألا تحاول... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T14:31+0000
2022-01-13T14:31+0000
أحداث كازاخستان
روسيا
أخبار تركيا اليوم
كازاخستان
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جاء ذلك تعليقا على تصريح لمسؤول تركي وصف كازاخستان بأنها "دولة تحررت من القمع السوفيتي، والآن تهدد بعض القوى مرة أخرى بوضعها تحت النيران بشكل ليس له معنى".وقالت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم، "نتوقع أن يمتنع المسؤولون الأتراك عن مثل هذه التصريحات غير المدروسة بصوت عالٍ في المستقبل".وتابعت "لقد تطلب هذا الوضع المأساوي والمعقد والاستثنائي لكازاخستان تضافر الجهود، وبالتأكيد لا ينبغي اعتباره فرصة للإساءة والصيد في الماء العكر".يشار إلى أن كازاخستان اجتاحتها، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية، وتحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدد من المناطق، بينها ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وعلى خلفية الاضطرابات أقال الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد، حتى الـ 19 من الشهر الجاري.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، بيلاروس، قرغيزستان، طاجيكستان)، في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، بعد مناشدة رئيسها قادة الدول الأعضاء في المنظمة، لمساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وأعلنت المنظمة أن الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة سيبدأ في 13 يناير/ كانون الثاني. وأن عملية انسحاب القوات لن تستغرق أكثر من 10 أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/شويغو-روسيا-تسحب-قوات-حفظ-السلام-الخاصة-بها-من-كازاخستان-اليوم-1056032699.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, كازاخستان

موسكو ترد على تصريحات أنقرة بشأن كازاخستان وتدعوها لعدم "الصيد في الماء العكر"

14:31 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن موسكو تتوقع أن تمتنع أنقرة عن الإدلاء بتصريحات غير مدروسة بشأن كازاخستان وألا تحاول "الصيد في الماء العكر".
جاء ذلك تعليقا على تصريح لمسؤول تركي وصف كازاخستان بأنها "دولة تحررت من القمع السوفيتي، والآن تهدد بعض القوى مرة أخرى بوضعها تحت النيران بشكل ليس له معنى".
وقالت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم، "نتوقع أن يمتنع المسؤولون الأتراك عن مثل هذه التصريحات غير المدروسة بصوت عالٍ في المستقبل".
وتابعت "لقد تطلب هذا الوضع المأساوي والمعقد والاستثنائي لكازاخستان تضافر الجهود، وبالتأكيد لا ينبغي اعتباره فرصة للإساءة والصيد في الماء العكر".
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
أحداث كازاخستان
شويغو: روسيا تسحب قوات حفظ السلام الخاصة بها من كازاخستان اليوم
13:35 GMT
يشار إلى أن كازاخستان اجتاحتها، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية، وتحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدد من المناطق، بينها ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وعلى خلفية الاضطرابات أقال الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد، حتى الـ 19 من الشهر الجاري.
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، بيلاروس، قرغيزستان، طاجيكستان)، في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، بعد مناشدة رئيسها قادة الدول الأعضاء في المنظمة، لمساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وأعلنت المنظمة أن الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة سيبدأ في 13 يناير/ كانون الثاني. وأن عملية انسحاب القوات لن تستغرق أكثر من 10 أيام.
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