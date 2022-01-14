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إعلام: زيادة هجمات السايبر ضد إسرائيل
إعلام: زيادة هجمات السايبر ضد إسرائيل
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، أن بلادها تتعرض لزيادة مطردة في هجمات السايبر. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T08:21+0000
2022-01-14T08:21+0000
العالم العربي
إسرائيل
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وأفادت صحيفة معاريف العبرية بارتفاع معدل الهجمات السيبرانية الإلكترونية ضد إسرائيل بنسبة تزيد عن 92% من العام 2020 إلى عام 2021، مقارنة بزيادة بنحو 50% على مستوى العالم وهو ما يعني ضعف المتوسط العالمي.ونقلت الصحيفة العبرية عن تقرير صادر لشركة "Check Point" أن إسرائيل تعرضت للهجمات الإلكترونية بشكل مطرد خلال العام الماضي 2021، مقارنة بما تعرضت له بعض الدول العالمية الأخرى، مثل ألمانيا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة في العام نفسه.وأوضح التقرير أن العام الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في هجمات السايبر، خاصة النصف الثاني من العام، حيث وصل المتوسط ​​العالمي الإجمالي إلى 925 هجوما إلكترونيا في الأسبوع.ويشار إلى أن المقر الرئيسي لشركة "Check Point" يقع في تل أبيب، وهي شركة متعددة الجنسيات خاصة بأمن وتكنولوجيا المعلومات.
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العالم العربي, إسرائيل

إعلام: زيادة هجمات السايبر ضد إسرائيل

08:21 GMT 14.01.2022
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Fotolia / Brian Jackson
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، أن بلادها تتعرض لزيادة مطردة في هجمات السايبر.
وأفادت صحيفة معاريف العبرية بارتفاع معدل الهجمات السيبرانية الإلكترونية ضد إسرائيل بنسبة تزيد عن 92% من العام 2020 إلى عام 2021، مقارنة بزيادة بنحو 50% على مستوى العالم وهو ما يعني ضعف المتوسط العالمي.
أجزاء من تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية 4 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
هل سقطت المروحية الإسرائيلية بهجوم سيبراني؟
4 يناير, 14:49 GMT
ونقلت الصحيفة العبرية عن تقرير صادر لشركة "Check Point" أن إسرائيل تعرضت للهجمات الإلكترونية بشكل مطرد خلال العام الماضي 2021، مقارنة بما تعرضت له بعض الدول العالمية الأخرى، مثل ألمانيا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة في العام نفسه.
وأوضح التقرير أن العام الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في هجمات السايبر، خاصة النصف الثاني من العام، حيث وصل المتوسط ​​العالمي الإجمالي إلى 925 هجوما إلكترونيا في الأسبوع.
ويشار إلى أن المقر الرئيسي لشركة "Check Point" يقع في تل أبيب، وهي شركة متعددة الجنسيات خاصة بأمن وتكنولوجيا المعلومات.
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