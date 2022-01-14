https://arabic.sputniknews.com/20220114/الجيش-اليمني-يعلن-تقدمه-10-كم-في-معارك-مع-أنصار-الله-جنوب-مأرب-1056211676.html

الجيش اليمني يعلن تقدمه 10 كم في معارك مع "أنصار الله" جنوب مأرب

الجيش اليمني يعلن تقدمه 10 كم في معارك مع "أنصار الله" جنوب مأرب

حقق الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، تقدما ميدانيا في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين... 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T19:17+0000

2022-01-14T19:17+0000

2022-01-14T19:17+0000

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش) شنّت صباح اليوم هجوما مباغتا على الحوثيين، تمكنت خلاله من تحرير مواقع استراتيجية في الجبهة الشمالية الغربية لمأرب"، مضيفاً أن "العشرات من عناصر الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح، فيما أُلقي القبض على عدد منهم".وذكر أن "هجوما واسعا نفذه الجيش والمقاومة في الجبهة الجنوبية من مأرب، أدى إلى تحرير مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا"، موضحا أن "مسافة التقدم الذي تم تحقيقه تزيد عن 10 كم".وأشار إلى "تحقيق ألوية العمالقة (المنضوية ضمن القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة) جديداً في عدّة محاور بجبهة حَريب (جنوب مأرب)، وأصبحت على مقربة من الالتحام بقوات الجيش والمقاومة في جبهة ملعا".وأكد إعلام الجيش اليمني، أن "طيران التحالف شن بالتزامن مع المعارك سلسلة غارات استهدفت تحصينات وتجمعات وتعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة جنوب مأرب، وألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".في السياق، أفاد المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، لوكالة "سبوتنيك" بأن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة سيطرت على مواقع مهمة جنوب مأرب، واقتربت من بوابة معسكر أم ريش في مديرية الجُوبة جنوب مأرب".وأكد "اقتراب الجيش من قطع خطوط إمداد الحوثيين باتجاه البلق الشرقي جنوب مأرب".من جهة ثانية، قالت جماعة الحوثيين عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي) شن 22 غارة على مديريات الوادي والجُوبة وحَريب (جنوب مأرب)".وأضافت أن "طيران العدوان استهدف بـ 4 غارات، مديرية رَغوان (شمال غربي مأرب)، وبغارة مديرية صِرواح (غرب مأرب)".ومساء اليوم، أعلنت جماعة الحوثيين، أنها تمكنت من التصدي لزحف واسع للقوات الحكومية باتجاه مديرية حَريب جنوب محافظة مأرب، ومديرية عَين غرب محافظة شبوة، مشيرةً إلى إلحاق خسائر فادحة بتلك القوات، بينها تدمير وإعطاب 6 مدرعات وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب، بالتزامن مع قصفها بـ 4 صواريخ باليستية وطائرة مسيرة تجمعات للمهاجمين، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف مقتل أكثر من 250 مسلحاً من جماعة الحوثيين، وتدمير 22 آلية عسكرية لها، اثر تنفيذ قواته 36 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

https://arabic.sputniknews.com/20220112/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-مروحية-نقلتها-أنصار-الله-اليمنية-من-مطار-صنعاء-إلى-مأرب-1055938028.html

https://arabic.sputniknews.com/20220114/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-330-مسلحا-من-أنصار-الله-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1056180903.html

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العالم العربي