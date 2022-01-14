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https://arabic.sputniknews.com/20220114/لافروف-نتوقع-حلا-شاملا-للملف-النووي-الإيراني-وزيارة-الرئيس-الإيراني-مهمة-للغاية-1056166082.html
لافروف: نتوقع حلا شاملا للملف النووي... وزيارة الرئيس الإيراني "مهمة للغاية"
لافروف: نتوقع حلا شاملا للملف النووي... وزيارة الرئيس الإيراني "مهمة للغاية"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن "الزيارة المقبلة للرئيس الإيراني إلى موسكو ستكون مهمة للغاية، وجرد العلاقات أمر ضروري". 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T10:30+0000
2022-01-14T11:08+0000
روسيا
إيران
سيرغي لافروف
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وأوضح لافروف أن "الرئيس الإيراني خلال زيارته المقبلة إلى روسيا الاتحادية سيجري جردًا لجدول الأعمال بأكمله مع بوتين".وأشار لافروف إلى أن "هناك تقدما حقيقيا في موضوع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".وأضاف: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ما زلت أتخذ موقفا أكثر واقعية، هناك تقدم حقيقي، وهناك رغبة حقيقية، في المقام الأول بين إيران والولايات المتحدة، لفهم مخاوف محددة، لفهم كيف يمكن أخذ هذه المخاوف في الاعتبار في حزمة مشتركة، يمكن أن يكون هذا مجرد حزمة حل، مثل الاتفاق النووي نفسه، كان حلاً شاملاً".وشدد الوزير على أن "موسكو تتوقع التوصل إلى الاتفاق".وأوضح: "من المهم أن تكون إيران واقعية وأن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألا يحاول المفاوضون الغربيون خلق توتر نفسي".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "الحاجة إلى موقف صارم في مواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني"، حسبما نشر بينيت عبر حسابه على "تويتر"، يوم أمس الخميس.وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمبادرات روسيا بشأن الضمانات الأمنية والعمل في هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/لافروف-على-إيران-أن-تكون-بناءة-في-مفاوضات-خطة-العمل-الشاملة-وعلى-الغرب-ألا-يحاول-خلق-توتر-نفسي-1056162316.html
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روسيا, إيران, سيرغي لافروف

لافروف: نتوقع حلا شاملا للملف النووي... وزيارة الرئيس الإيراني "مهمة للغاية"

10:30 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 14.01.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن "الزيارة المقبلة للرئيس الإيراني إلى موسكو ستكون مهمة للغاية، وجرد العلاقات أمر ضروري".
وأوضح لافروف أن "الرئيس الإيراني خلال زيارته المقبلة إلى روسيا الاتحادية سيجري جردًا لجدول الأعمال بأكمله مع بوتين".
وأشار لافروف إلى أن "هناك تقدما حقيقيا في موضوع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ما زلت أتخذ موقفا أكثر واقعية، هناك تقدم حقيقي، وهناك رغبة حقيقية، في المقام الأول بين إيران والولايات المتحدة، لفهم مخاوف محددة، لفهم كيف يمكن أخذ هذه المخاوف في الاعتبار في حزمة مشتركة، يمكن أن يكون هذا مجرد حزمة حل، مثل الاتفاق النووي نفسه، كان حلاً شاملاً".
وشدد الوزير على أن "موسكو تتوقع التوصل إلى الاتفاق".
وأوضح: "من المهم أن تكون إيران واقعية وأن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألا يحاول المفاوضون الغربيون خلق توتر نفسي".
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
لافروف: على إيران أن تكون بناءة في مفاوضات خطة العمل الشاملة وعلى الغرب ألا يحاول خلق توتر نفسي
10:19 GMT
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "الحاجة إلى موقف صارم في مواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني"، حسبما نشر بينيت عبر حسابه على "تويتر"، يوم أمس الخميس.
وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمبادرات روسيا بشأن الضمانات الأمنية والعمل في هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.
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