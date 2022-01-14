لافروف: نتوقع حلا شاملا للملف النووي... وزيارة الرئيس الإيراني "مهمة للغاية"

وأوضح لافروف أن "الرئيس الإيراني خلال زيارته المقبلة إلى روسيا الاتحادية سيجري جردًا لجدول الأعمال بأكمله مع بوتين".وأشار لافروف إلى أن "هناك تقدما حقيقيا في موضوع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".وأضاف: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ما زلت أتخذ موقفا أكثر واقعية، هناك تقدم حقيقي، وهناك رغبة حقيقية، في المقام الأول بين إيران والولايات المتحدة، لفهم مخاوف محددة، لفهم كيف يمكن أخذ هذه المخاوف في الاعتبار في حزمة مشتركة، يمكن أن يكون هذا مجرد حزمة حل، مثل الاتفاق النووي نفسه، كان حلاً شاملاً".وشدد الوزير على أن "موسكو تتوقع التوصل إلى الاتفاق".وأوضح: "من المهم أن تكون إيران واقعية وأن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألا يحاول المفاوضون الغربيون خلق توتر نفسي".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "الحاجة إلى موقف صارم في مواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني"، حسبما نشر بينيت عبر حسابه على "تويتر"، يوم أمس الخميس.وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمبادرات روسيا بشأن الضمانات الأمنية والعمل في هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن "الزيارة المقبلة للرئيس الإيراني إلى موسكو ستكون مهمة للغاية، وجرد العلاقات أمر ضروري".
وأوضح لافروف أن "الرئيس الإيراني خلال زيارته المقبلة إلى روسيا الاتحادية سيجري جردًا لجدول الأعمال بأكمله مع بوتين".
وأشار لافروف إلى أن "هناك تقدما حقيقيا في موضوع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ما زلت أتخذ موقفا أكثر واقعية، هناك تقدم حقيقي، وهناك رغبة حقيقية، في المقام الأول بين إيران والولايات المتحدة، لفهم مخاوف محددة، لفهم كيف يمكن أخذ هذه المخاوف في الاعتبار في حزمة مشتركة، يمكن أن يكون هذا مجرد حزمة حل، مثل الاتفاق النووي نفسه، كان حلاً شاملاً".
وشدد الوزير على أن "موسكو تتوقع التوصل إلى الاتفاق".
وأوضح: "من المهم أن تكون إيران واقعية وأن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألا يحاول المفاوضون الغربيون خلق توتر نفسي".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "الحاجة إلى موقف صارم في مواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني"، حسبما نشر بينيت عبر حسابه على "تويتر"، يوم أمس الخميس.
وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمبادرات روسيا بشأن الضمانات الأمنية والعمل في هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.