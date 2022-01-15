https://arabic.sputniknews.com/20220115/تقديرات-إسرائيلية-تسجيل-100-ألف-إصابة-يوميا-بكورونا-في-البلاد-الأسبوع-المقبل-1056245705.html

تقديرات إسرائيلية: تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بكورونا في البلاد الأسبوع المقبل

تقديرات إسرائيلية: تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بكورونا في البلاد الأسبوع المقبل

أكدت تقديرات إسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد الأسبوع المقبل. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T18:19+0000

2022-01-15T18:19+0000

2022-01-15T18:19+0000

العالم العربي

إسرائيل

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

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وأفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، بأن هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن بلادها ستشهد ذروة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل حوالي 100 ألف إصابة يوميا، خلال الأسبوع المقبل.وأوضحت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أنه بعد وصول البلاد لذروة الإصابة بكورونا، الأسبوع المقبل، ستبدأ الأعداد في الانخفاض.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة من المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، تسمى "BA2".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل اكتشفت، الأسبوع الماضي، أولى حالات الإصابة بسلالة جديدة لـ"أوميكرون"، تسمى "BA2"، وهي سلالة جديدة في الأساس من السلالة التي أطلق عليها "BA1"، وهي الأكثر قوة وأشد إيلاما من أوميكرون الأصلي.وأكدت القناة العبرية أنه تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين، وأن العدد في ازدياد مطرد، خاصة وأن السلالة أو المتحور المعروف بـ"أوميكرون" سريع الانتشار، في وقت أكدت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد.وما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية عن المتغير BA2 يعني أنه الأكثر عنفا من أوميكرون، وأنه كان موجودا منذ نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأطلق عليه "أوميكرون الكامن"، نظرا لخطورته وسرعة انتشاره.

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العالم العربي, إسرائيل, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة