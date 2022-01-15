تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أفريقيا
https://arabic.sputniknews.com/20220115/تقديرات-إسرائيلية-تسجيل-100-ألف-إصابة-يوميا-بكورونا-في-البلاد-الأسبوع-المقبل-1056245705.html
تقديرات إسرائيلية: تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بكورونا في البلاد الأسبوع المقبل
تقديرات إسرائيلية: تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بكورونا في البلاد الأسبوع المقبل
أكدت تقديرات إسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد الأسبوع المقبل. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T18:19+0000
2022-01-15T18:19+0000
العالم العربي
إسرائيل
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453327_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16838bcc3d95165b663be20ac441a43b.jpg
وأفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، بأن هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن بلادها ستشهد ذروة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل حوالي 100 ألف إصابة يوميا، خلال الأسبوع المقبل.وأوضحت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أنه بعد وصول البلاد لذروة الإصابة بكورونا، الأسبوع المقبل، ستبدأ الأعداد في الانخفاض.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة من المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، تسمى "BA2".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل اكتشفت، الأسبوع الماضي، أولى حالات الإصابة بسلالة جديدة لـ"أوميكرون"، تسمى "BA2"، وهي سلالة جديدة في الأساس من السلالة التي أطلق عليها "BA1"، وهي الأكثر قوة وأشد إيلاما من أوميكرون الأصلي.وأكدت القناة العبرية أنه تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين، وأن العدد في ازدياد مطرد، خاصة وأن السلالة أو المتحور المعروف بـ"أوميكرون" سريع الانتشار، في وقت أكدت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد.وما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية عن المتغير BA2 يعني أنه الأكثر عنفا من أوميكرون، وأنه كان موجودا منذ نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأطلق عليه "أوميكرون الكامن"، نظرا لخطورته وسرعة انتشاره.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453327_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e52b3f7065397170551421a33bd376f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

تقديرات إسرائيلية: تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بكورونا في البلاد الأسبوع المقبل

18:19 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أكدت تقديرات إسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد الأسبوع المقبل.
وأفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، بأن هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن بلادها ستشهد ذروة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل حوالي 100 ألف إصابة يوميا، خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أنه بعد وصول البلاد لذروة الإصابة بكورونا، الأسبوع المقبل، ستبدأ الأعداد في الانخفاض.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة من المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، تسمى "BA2".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل اكتشفت، الأسبوع الماضي، أولى حالات الإصابة بسلالة جديدة لـ"أوميكرون"، تسمى "BA2"، وهي سلالة جديدة في الأساس من السلالة التي أطلق عليها "BA1"، وهي الأكثر قوة وأشد إيلاما من أوميكرون الأصلي.
وأكدت القناة العبرية أنه تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين، وأن العدد في ازدياد مطرد، خاصة وأن السلالة أو المتحور المعروف بـ"أوميكرون" سريع الانتشار، في وقت أكدت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد.
وما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية عن المتغير BA2 يعني أنه الأكثر عنفا من أوميكرون، وأنه كان موجودا منذ نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأطلق عليه "أوميكرون الكامن"، نظرا لخطورته وسرعة انتشاره.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محمد صلاح في مباراة مع منتخب مصر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أفريقيا18:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:38 GMTفي أول إطلالة منذ أكتوبر... ترامب يلتقي أنصاره في أريزونا
18:36 GMTبعد الانهيار التاريخي... الليرة اللبنانية تسجل تحسنا ملحوظا
18:31 GMTبرلماني إيراني يتحدث عن "خطوة مهمة" بين الرياض وطهران
18:29 GMTبث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أفريقيا
18:19 GMTتقديرات إسرائيلية: تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بكورونا في البلاد الأسبوع المقبل
18:14 GMTمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: قوات حفظ السلام تغادر كازاخستان بحلول 19 يناير
18:10 GMTرئيس الوزراء اليمني يؤكد قرب حدوث انفراجة كبيرة في أوضاع البلاد وتحقيق تقدم اقتصادي
18:08 GMTميقاتي يرحب بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية
18:05 GMT"نسوا فلسطين"... "دبي"... أغنية إسرائيلية تفجر جدلا (فيديو)
17:56 GMTمتى يجب أن يكون تساقط شعرك مقلقا؟
17:50 GMTحزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهر
17:48 GMTالرئيس التونسي: نرفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي
17:42 GMTالخارجية الإيرانية تجدد دعمها لوحدة الأراضي والاستقرار في سوريا
17:32 GMTشركة طيران يونانية تعلق جميع رحلاتها إلى بيروت
17:22 GMTجمال جينيفر أنيستون الطبيعي... بصورة على انستغرام
17:18 GMTالبرهان يتلقى رسالة خطية من الاتحاد الأفريقي تتعلق برؤية الخروج من أزمة السودان
17:10 GMTمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: لم تقع أية اشتباكات بين قوات حفظ السلام والمدنيين في كازاخستان
17:01 GMTإصابة وزير المالية الإسرائيلي بفيروس كورونا
16:57 GMTمواصفات مروحية النقل الثقيل "سي إتش 53 كيه" سيكوريسكي
16:57 GMTالنائب العام المصري يأمر بالتحقيق العاجل في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي