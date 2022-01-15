تقديرات إسرائيلية: تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بكورونا في البلاد الأسبوع المقبل
© AFP 2021 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
© AFP 2021 / JACK GUEZ
أكدت تقديرات إسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد الأسبوع المقبل.
وأفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، بأن هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن بلادها ستشهد ذروة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل حوالي 100 ألف إصابة يوميا، خلال الأسبوع المقبل.
הגל החמישי |— ערוץ 7 (@arutz7heb) January 15, 2022
לפי הערכות בשבוע הבא יהיה שיא הנדבקים של כ-100 אלף מאומתים ביום, ואחריו תחל דעיכה.
وأوضحت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أنه بعد وصول البلاد لذروة الإصابة بكورونا، الأسبوع المقبل، ستبدأ الأعداد في الانخفاض.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة من المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، تسمى "BA2".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل اكتشفت، الأسبوع الماضي، أولى حالات الإصابة بسلالة جديدة لـ"أوميكرون"، تسمى "BA2"، وهي سلالة جديدة في الأساس من السلالة التي أطلق عليها "BA1"، وهي الأكثر قوة وأشد إيلاما من أوميكرون الأصلي.
פרסום ראשון: תת-זן של וריאנט האומיקרון בשם BA2 התגלה השבוע בכ-20 מקרים שרוצפו בישראל. מדענים בעולם משערים כי יש חשש שהוא יותר אלים מהזן המקורי. ארגון הבריאות העולמי עוקב אחר תת-הזן החדש@kettydor #חדשותהערב pic.twitter.com/FoBjH9pdwc— כאן חדשות (@kann_news) January 13, 2022
وأكدت القناة العبرية أنه تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين، وأن العدد في ازدياد مطرد، خاصة وأن السلالة أو المتحور المعروف بـ"أوميكرون" سريع الانتشار، في وقت أكدت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد.
وما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية عن المتغير BA2 يعني أنه الأكثر عنفا من أوميكرون، وأنه كان موجودا منذ نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأطلق عليه "أوميكرون الكامن"، نظرا لخطورته وسرعة انتشاره.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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