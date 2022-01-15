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الصحة العراقية تصدر بيانا بشأن التدهور في الوضع الوبائي
الصحة العراقية تصدر بيانا بشأن التدهور في الوضع الوبائي
أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، متابعة خبراء ومختصي علم الأوبئة في اللجان الاستشارية لوزارة الصحة التدهور في الوضع الوبائي والتزايد السريع بنسب... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T14:26+0000
2022-01-15T14:26+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
العراق
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وأكدت وزارة الصحة في بيان نشرته على "فيسبوك"، الرسائل المتكررة الواردة في بياناتها السابقة أن الموجة الجديدة هي "موجة غير الملقحين"، حيث أثبتت التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الصحية أن أغلب المصابين بالجائحة وخصوصا الذين يدخلون المستشفيات هم من الفئات غير الملقحة، وهذا يتطابق مع التقارير العلمية في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت تلك التقارير العالمية أن أغلب المرضى الذين داخلوا للمستشفيات هم من غير الملقحين، علما أن غالبية تلك الإصابات تعود إلى المتحور أوميكرون السريع الانتشار والذي يفوق معدل انتشاره بعشرات المرات المتحورات السابقة.ودعت الوزارة إلى الإسراع في أخذ اللقاحات الآمنة المتوفرة في كافة المنافذ التلقيحية، وترك التخوف والتردد من تلقي اللقاح بسبب الأوهام والأخبار الكاذبة.كما حثت الوزارة على التمسك بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني وتجنب الأماكن المزدحمة لحماية أنفسهم وذويهم من هذا الوباء والابتعاد عن إقامة التجمعات البشرية الكبيرة.يذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق أوصت، يوم الأربعاء الماضي، بإلزام الوافدين إلى البلاد سواء مواطنين أم أجانب بإظهار بطاقة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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العالم العربي, فيروس كورونا, العراق

الصحة العراقية تصدر بيانا بشأن التدهور في الوضع الوبائي

14:26 GMT 15.01.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARIفيروس كورونا في العراق
فيروس كورونا في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARI
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أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، متابعة خبراء ومختصي علم الأوبئة في اللجان الاستشارية لوزارة الصحة التدهور في الوضع الوبائي والتزايد السريع بنسب الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
وأكدت وزارة الصحة في بيان نشرته على "فيسبوك"، الرسائل المتكررة الواردة في بياناتها السابقة أن الموجة الجديدة هي "موجة غير الملقحين"، حيث أثبتت التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الصحية أن أغلب المصابين بالجائحة وخصوصا الذين يدخلون المستشفيات هم من الفئات غير الملقحة، وهذا يتطابق مع التقارير العلمية في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت تلك التقارير العالمية أن أغلب المرضى الذين داخلوا للمستشفيات هم من غير الملقحين، علما أن غالبية تلك الإصابات تعود إلى المتحور أوميكرون السريع الانتشار والذي يفوق معدل انتشاره بعشرات المرات المتحورات السابقة.
ودعت الوزارة إلى الإسراع في أخذ اللقاحات الآمنة المتوفرة في كافة المنافذ التلقيحية، وترك التخوف والتردد من تلقي اللقاح بسبب الأوهام والأخبار الكاذبة.
كما حثت الوزارة على التمسك بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني وتجنب الأماكن المزدحمة لحماية أنفسهم وذويهم من هذا الوباء والابتعاد عن إقامة التجمعات البشرية الكبيرة.
يذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق أوصت، يوم الأربعاء الماضي، بإلزام الوافدين إلى البلاد سواء مواطنين أم أجانب بإظهار بطاقة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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