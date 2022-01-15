https://arabic.sputniknews.com/20220115/تركي-آل-الشيخ-محمد-بن-سلمان-الكل-في-الكل-وشمس-هذا-الزمان-1056254178.html

تركي آل الشيخ: محمد بن سلمان الكل في الكل وشمس هذا الزمان

تركي آل الشيخ: محمد بن سلمان الكل في الكل وشمس هذا الزمان

أثنى رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بكلمات بديعة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نظير اهتمامه الكبير بالفعاليات الترفيهية في موسم الرياض. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T23:28+0000

2022-01-15T23:28+0000

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تركي آل الشيخ

ولي العهد محمد بن سلمان

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ووصف تركي آل الشيخ ولي العهد السعودي بالشمس قائلا، "هو كالشمس والشمس واحدة، فهو مصدر النور والطاقة والإشعاع، نكتسب منه الدفء والطاقة، فهو شمس هذا الزمان وقائدنا الملهم الذي فتح لنا كل الآفاق، ويريد الأفضل لبلاده دائما، فهو شمسنا، ولن تغيب إن شاء الله".واعتبر رئيس هيئة الترفيه السعودية أن محمد بن سلمان لن يتكرر معللا ذلك، بأن "هناك كواكب كثيرة تظهر وتلمع في المنطقة والعالم، تظهر ثم تختفي، كما أن القمر يتحول في مراحله، فيكون هلالا وأحيانا بدرا وأحيانا يحدث له الخسوف، لكن الشمس تظل شمسا ولا تتكرر، وكذلك الأمير محمد بن سلمان"، حسب قوله.ومضى تركي آل الشيخ في حديثه لصحيفة "عكاظ" قائلا، "محمد بن سلمان (الكل في الكل) خلف ما تحقق من إنجازات ونجاحات في موسم الرياض".واختتم رئيس هيئة الترفيه حديثه كاشفا عن الخطة الجديدة لهيئة الترفيه والتي جاءت بتوجيهات من ولي العهد قائلا، "الخطة القادمة بعد موسم الرياض وبتوجيه من الأمير محمد بن سلمان.. سترون شيئا أكبر وأكبر في الرياض وبشكل دائم".كان تركي آل الشيخ أعلن صباح السبت، وصول عدد زوار موسم الرياض منذ انطلاقه إلى نحو 10 ملايين زائر، منهم مليون زائر من خارج السعودية.

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تركي آل الشيخ, ولي العهد محمد بن سلمان