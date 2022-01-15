تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/خبير-يتحدث-عن-الاختلاف-الرئيسي-بين-متحور-أوميكرون-والسلالات-الأخرى-1056227529.html
خبير يتحدث عن الاختلاف الرئيسي بين متحور "أوميكرون" والسلالات الأخرى
خبير يتحدث عن الاختلاف الرئيسي بين متحور "أوميكرون" والسلالات الأخرى
تكتسب حالات متحور "أوميكرون" زخما في جميع أنحاء العالم ولا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن المتحور الجديد، مثل مدى توفير اللقاحات الحالية للحماية، على الرغم من أن... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T11:58+0000
2022-01-15T11:58+0000
العالم
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054693464_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9ec8835090c0d5096c2c223d676320b2.jpg
قال البرفيسور كونستانتين تشوماكوف، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، لـ"راديو روسيا" إن سلالة "أوميكرون" تستمر بالانتشار بشكل مختلف عن السلالات السابقة.وقال الخبير: "الأعراض الرئيسية هي الصداع وسيلان الأنف وعدم فقدان حاسة الشم والسعال وتهيج في الأنف، وهي أعراض نموذجية لمرض فيروسي حاد يصيب الجهاز التنفسي العلوي"، وفقا لموقع "غازيتا رو".وتابع تشوماكوف: "يمرض مرضى أوميكرون من يوم واحد إلى ثلاثة أو خمسة أيام، لكن ينتهي الأمر ببعض الأشخاص في المستشفى، ولسوء الحظ، يموت البعض".في وقت سابق، أفاد علماء من الولايات المتحدة واليابان بأن سلالة أوميكرون من الفيروس التاجي قد تسبب أعرضًا أقل حدة، حيث تؤثر على الرئتين بشكل أقل من المتغيرات الأخرى من السلالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/العلماء-يكشفون-عن-تأثيرات-خطيرة-تسببها-الإصابة-بمتحور-أوميكرون-دون-أعراض-1055093317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054693464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d995108f46be6f733819c1312b301b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أوميكرون

خبير يتحدث عن الاختلاف الرئيسي بين متحور "أوميكرون" والسلالات الأخرى

11:58 GMT 15.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
تابعنا عبر
تكتسب حالات متحور "أوميكرون" زخما في جميع أنحاء العالم ولا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن المتحور الجديد، مثل مدى توفير اللقاحات الحالية للحماية، على الرغم من أن المؤشرات المبكرة مشجعة. كما تختلف طبيعة الأعراض أيضا.
قال البرفيسور كونستانتين تشوماكوف، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، لـ"راديو روسيا" إن سلالة "أوميكرون" تستمر بالانتشار بشكل مختلف عن السلالات السابقة.
وقال الخبير: "الأعراض الرئيسية هي الصداع وسيلان الأنف وعدم فقدان حاسة الشم والسعال وتهيج في الأنف، وهي أعراض نموذجية لمرض فيروسي حاد يصيب الجهاز التنفسي العلوي"، وفقا لموقع "غازيتا رو".
وتابع تشوماكوف: "يمرض مرضى أوميكرون من يوم واحد إلى ثلاثة أو خمسة أيام، لكن ينتهي الأمر ببعض الأشخاص في المستشفى، ولسوء الحظ، يموت البعض".
في وقت سابق، أفاد علماء من الولايات المتحدة واليابان بأن سلالة أوميكرون من الفيروس التاجي قد تسبب أعرضًا أقل حدة، حيث تؤثر على الرئتين بشكل أقل من المتغيرات الأخرى من السلالات.
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
العلماء يكشفون عن تأثيرات خطيرة تسببها الإصابة بمتحور "أوميكرون" دون أعراض
8 يناير, 11:25 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:58 GMTخبير يتحدث عن الاختلاف الرئيسي بين متحور "أوميكرون" والسلالات الأخرى
11:52 GMTإعلام: تقلص نفوذ الزعيم الكازاخستاني السابق نزاربايف بعد عزل أقاربه من وظائف رئيسية
11:52 GMTالكشف عن أطعمة تساعد في إطالة فترة الشباب
11:49 GMTقرقاش يتحدث عن خطوة إماراتية جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية تجاه لبنان
11:47 GMTمجدي الهواري يرد على دعوات لعودته إلى غادة عادل
11:44 GMTالصحة المصرية تعلن أن "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة بإصابات كورونا في البلاد... فيديو
11:23 GMTانتقادات في "آسيان" بسبب زيارة رئيس الرابطة للمجلس العسكري في ميانمار
11:15 GMTوزيرة خارجية كندا تزور أوكرانيا وتتعهد بردع "الأعمال العدوانية" الروسية
11:12 GMTفيديو مثير لسائق ربع نقل سعودي يتسابق مع إحدى سيارات رالي داكار في الصحراء
11:11 GMTباسيل: سحب الثقة من حكومة ميقاتي أصبح قريبا
11:07 GMTلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: طهران والرياض تستعدان لإعادة فتح سفارتهما
11:04 GMTجمال عبد الناصر حذر من وقوع نكسة 1967 قبل 3 أيام... "الوضع مخيف"
11:01 GMTقط روسي يحقق أكثر من 22 مليون مشاهدة على "تيك توك"... فيديو
11:00 GMTنانسي عجرم تتلقى التعازي
10:58 GMTكردستان العراق: بغداد لم ترسل أي موازنة للإقليم منذ 8 سنوات
10:47 GMTمواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا
10:43 GMTمركز أبحاث: خاصية في أوميكرون تمنحه الانتشار السريع
10:32 GMTالبحرية الإيرانية تكشف هدف وجودها في المياه الدولية
10:29 GMTبعد يوم من هجوم الكابيتول... مثيرو شغب "6 يناير" اتصلوا بمكتب نانسي بيلوسي لهذا الغرض
10:25 GMTالفلبين تؤكد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون