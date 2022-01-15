خبير يتحدث عن الاختلاف الرئيسي بين متحور "أوميكرون" والسلالات الأخرى

قال البرفيسور كونستانتين تشوماكوف، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، لـ"راديو روسيا" إن سلالة "أوميكرون" تستمر بالانتشار بشكل مختلف عن السلالات السابقة.وقال الخبير: "الأعراض الرئيسية هي الصداع وسيلان الأنف وعدم فقدان حاسة الشم والسعال وتهيج في الأنف، وهي أعراض نموذجية لمرض فيروسي حاد يصيب الجهاز التنفسي العلوي"، وفقا لموقع "غازيتا رو".وتابع تشوماكوف: "يمرض مرضى أوميكرون من يوم واحد إلى ثلاثة أو خمسة أيام، لكن ينتهي الأمر ببعض الأشخاص في المستشفى، ولسوء الحظ، يموت البعض".في وقت سابق، أفاد علماء من الولايات المتحدة واليابان بأن سلالة أوميكرون من الفيروس التاجي قد تسبب أعرضًا أقل حدة، حيث تؤثر على الرئتين بشكل أقل من المتغيرات الأخرى من السلالات.
تكتسب حالات متحور "أوميكرون" زخما في جميع أنحاء العالم ولا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن المتحور الجديد، مثل مدى توفير اللقاحات الحالية للحماية، على الرغم من أن المؤشرات المبكرة مشجعة. كما تختلف طبيعة الأعراض أيضا.
قال البرفيسور كونستانتين تشوماكوف، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، لـ"راديو روسيا" إن سلالة "أوميكرون" تستمر بالانتشار بشكل مختلف عن السلالات السابقة.