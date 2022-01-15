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عبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى بعد أسبوع من الإصابة بكورونا... صورة
عبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى بعد أسبوع من الإصابة بكورونا... صورة
غادر الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، مستشفى العزل، اليوم السبت، والتي كان يرقد فيها للعلاج ‏من فيروس "كورونا" المستجد، حيث أصيب به قبل أسبوع.‏ 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T16:39+0000
2022-01-15T16:39+0000
مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
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ونشر أحمد أبو زهرة، نجل الفنان صورة تجمعه به عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والتي أكد معها أن والده غادر المستشفى، وتمنى له الشفاء، ودعا الله تعالى أن تمر فترة نقاهته على خير.كما توجه نجل عبد الرحمن أبو زهرة بالشكر لكل من سأل عن حالته الصحية ودعا له بالشفاء.وفي يوم الأحد الماضي، نُقل عبد الرحمن أبو زهرة (88 عاما) إلى مستشفى العزل في منطقة العجوزة، بعد إصابته بفيروس "كورونا"، وصرح حينذاك أنه لا يستطيع التقاط أنفاسه.وكشفت ابنته أنه تلقى 3 جرعات من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، وهو ما يمنح أملا كبيرا لدى الأطباء في شفائه، بحسب قولها.وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الفنانين المصريين بفيروس "كورونا" المستجد، وهم رشوان توفيق للمرة الثانية، ومديحة حمدي، وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، وداليا البحيري وأسرتها، وحنان ترك وأسرتها، كما أصيبت نجلاء بدر بمتحور "أوميكرون".
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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر

عبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى بعد أسبوع من الإصابة بكورونا... صورة

16:39 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / PATRICK BAZالفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة
الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة
© AFP 2021 / PATRICK BAZ
تابعنا عبر
غادر الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، مستشفى العزل، اليوم السبت، والتي كان يرقد فيها للعلاج ‏من فيروس "كورونا" المستجد، حيث أصيب به قبل أسبوع.‏
ونشر أحمد أبو زهرة، نجل الفنان صورة تجمعه به عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والتي أكد معها أن والده غادر المستشفى، وتمنى له الشفاء، ودعا الله تعالى أن تمر فترة نقاهته على خير.
كما توجه نجل عبد الرحمن أبو زهرة بالشكر لكل من سأل عن حالته الصحية ودعا له بالشفاء.
وفي يوم الأحد الماضي، نُقل عبد الرحمن أبو زهرة (88 عاما) إلى مستشفى العزل في منطقة العجوزة، بعد إصابته بفيروس "كورونا"، وصرح حينذاك أنه لا يستطيع التقاط أنفاسه.
وكشفت ابنته أنه تلقى 3 جرعات من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، وهو ما يمنح أملا كبيرا لدى الأطباء في شفائه، بحسب قولها.
وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الفنانين المصريين بفيروس "كورونا" المستجد، وهم رشوان توفيق للمرة الثانية، ومديحة حمدي، وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، وداليا البحيري وأسرتها، وحنان ترك وأسرتها، كما أصيبت نجلاء بدر بمتحور "أوميكرون".
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