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https://arabic.sputniknews.com/20220115/قط-روسي-يحقق-أكثر-من-22-مليون-مشاهدة-على-تيك-توك-صور-وفيديو-1056225558.html
قط روسي يحقق أكثر من 22 مليون مشاهدة على "تيك توك"... صور وفيديو
قط روسي يحقق أكثر من 22 مليون مشاهدة على "تيك توك"... صور وفيديو
احتل القط "بيرسيك " من إقليم خاباروفسك الروسي أكثر مقاطع الفيديو شعبية على الإنترنت في العام الماضي، بحسب ما نقله برنامج "شاهدتم الفيديو" على القناة الأولى... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T11:01+0000
2022-01-15T11:01+0000
منوعات
قط
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وحصل القط ومالكته على جائزة "الحياة دون القطط لا معنى لها"، تقديرا له باعتباره أكثر القطط شهرة على الإنترنت للعام الماضي.وحصد الفيديو على أكثر من 22 مليون مشاهدة على تطبيق "تيك توك"، حيث يظهر القط وهو يعبث بوعاء فارغ متجاهلا طلب مالتكته بالتوقف، والذي زاد عدد مشاركيه 10 ألف مشترك.وسألت المغنية إيرينا أورتمان، التي قدمت الجائزة، مالكة "بيرسيك" يوليا شارنينا عن سبب استيائه: "يبدو أنه غاضب بسبب خلو الوعاء من الطعام".وأجابت شارنينا: "القط لا يتضور جوعا يأكل جيدا، وهذا الوعاء يستخدمه للعب فقط، ينقر عليه بيده للهو فقط".
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منوعات, قط

قط روسي يحقق أكثر من 22 مليون مشاهدة على "تيك توك"... صور وفيديو

11:01 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Aleksey Mayshev / الذهاب إلى بنك الصورقطة في مأوى للحيوانات
قطة في مأوى للحيوانات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Aleksey Mayshev
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احتل القط "بيرسيك " من إقليم خاباروفسك الروسي أكثر مقاطع الفيديو شعبية على الإنترنت في العام الماضي، بحسب ما نقله برنامج "شاهدتم الفيديو" على القناة الأولى الروسية.
وحصل القط ومالكته على جائزة "الحياة دون القطط لا معنى لها"، تقديرا له باعتباره أكثر القطط شهرة على الإنترنت للعام الماضي.
وحصد الفيديو على أكثر من 22 مليون مشاهدة على تطبيق "تيك توك"، حيث يظهر القط وهو يعبث بوعاء فارغ متجاهلا طلب مالتكته بالتوقف، والذي زاد عدد مشاركيه 10 ألف مشترك.
وسألت المغنية إيرينا أورتمان، التي قدمت الجائزة، مالكة "بيرسيك" يوليا شارنينا عن سبب استيائه: "يبدو أنه غاضب بسبب خلو الوعاء من الطعام".
وأجابت شارنينا: "القط لا يتضور جوعا يأكل جيدا، وهذا الوعاء يستخدمه للعب فقط، ينقر عليه بيده للهو فقط".
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