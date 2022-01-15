https://arabic.sputniknews.com/20220115/كلوب-يعلق-مجددا-على-مستقبل-محمد-صلاح-ومفاوضات-تجديد-عقده-مع-ليفربول-1056223810.html

كلوب يعلق مجددا على مستقبل محمد صلاح ومفاوضات تجديد عقده مع ليفربول

كلوب يعلق مجددا على مستقبل محمد صلاح ومفاوضات تجديد عقده مع ليفربول

علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، مجددا على مستقبل النجم المصري محمد صلاح، ومفاوضات تجديد عقده التي ما زالت مستمرة منذ أشهر عدة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار الدوري الإنجليزي

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وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، إنه "لايعرف ما يمكنه قوله ولكن من المؤكد أنه ليس هناك مشكلة"، مؤكدا أن "هناك محادثات بين الطرفين".وتساءل المدرب الألماني: "هل توقيع عقد كبير، لا يشبه شراء هاتف ذكي، حيث تقوم فقط بتوقيع شيء واحد ويتم الأمر؟".وكانت وسائل إعلام إنجليزية، أفادت يوم الخميس الماضي، بأن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، يجد صعوبات عديدة في إقناع ناديه بشروط تمديد تعاقده، الذي سينتهي في صيف 2023.ووفقا لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن "صلاح يمر بأسوأ توقيت ممكن لأي نجم كبير". وقالت الصحيفة إن صلاح استنفد كل محاولاته لإقناع مسؤولي ليفربول بالاستجابة لمطالبه المادية بشأن الراتب الأسبوعي.وفي تصريحات لمجلة GQ مؤخرا، قال صلاح: "أريد البقاء في صفوف ليفربول، ولكن الأمر ليس بيدي، بل بيد إدارة النادي". وأضاف قائد منتخب مصر: "إنهم يعرفون جيدا أن شروطي لتجديد العقد ليست خيالية".وتألق محمد صلاح بشكل كبير هذا الموسم، إذ سجل هذا الموسم 23 هدفا، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017، وشارك في 229 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 148 هدفا.وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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أخبار الدوري الإنجليزي