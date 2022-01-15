https://arabic.sputniknews.com/20220115/نسوا-فلسطين-دبي-أغنية-إسرائيلية-تفجر-جدلا-فيديو-1056243794.html

"نسوا فلسطين"... "دبي"... أغنية إسرائيلية تفجر جدلا (فيديو)

"نسوا فلسطين"... "دبي"... أغنية إسرائيلية تفجر جدلا (فيديو)

أثارت أغنية لمطربة إسرائيلية موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تطرقت للسلام بين بلادها والإمارات العربية المتحدة بطريقة جديدة من نوعها. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T18:05+0000

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الأغنية التي صدرت باللغة العربية باسم "دبي"، من أداء الفنانة الكوميدية والمطربة الإسرائيلية "نوعم شوستر"، المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، والتي تطالب حكومات بلادها بإعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة دولة خاصة بهم.وقالت شوستر قبل بدء الغناء باللغة العربية مازحة: "هاي أنا هيفاء وهبي، وأقدم لكم أغنية كتبتها بالعربية تكريما للسلام مع دبي".وأضافت: "بشكل عام من المهم بالنسبة لي أن أنقل رسالة حب وسلام لكل عربي، خاصة إن كان على بعد 4 آلاف كم من هنا (في إشارة للإمارات)".وقالت في كلمات الأغنية التي أدتها على خلفية مشاهد من مدينة دبي: "في بآخر النفق ضي، لو كل العرب زي دبي، بيحبو عم يسرائيل (شعب إسرائيل) حي، ما راح يرمونا في المي (البحر)، دبي دبي دبي".وأضافت "مفيش أحلى من عرب، معهم ملايين، نسوا شعب انتكب، نسوا فلسطين، قالوا هالافاي (ليت) تبقى إسرائيل من المي للمي (من البحر إلى النهر)، دبي دبي دبي".كما انتقدت شوستر في أغنيتها، التي بثتها قناة "مكان" الإسرائيلية الرسمية، ارتباط الإمارات بالسلام في الوقت الذي تحاصر فيه إسرائيل الفلسطينيين في قطاع غزة.وقالت في هذا الصدد: "لم نفقد أملنا، بأن نكوي وعي العرب كي، وإزاي دبي، ينسوا إن غزة حاصرناها، كم هذا جيد لو كل العربي زي دبي".واختتمت أغنيتها بالتطرق إلى الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين قائلة: "بحبسكم محسوميم (عبر الحواجز) وباخد سيلفي في المجداليم (الأبراج الشاهقة في إشارة إلى برج خليفة الإماراتي) دبي دبي دبي".وأثارت أغنية الفنانة الإسرائيلية التي تقيم في قرية "واحة السلام" في القدس التي تضم عربا ويهود، موجة من الجدل على حسابها بموقع تويتر.وقال أحد المعلقين "رسالة حب وسلام لكل عربي، خاصة إن كان على بعد 4 آلاف كم من هنا... كلام غريب، مصر والأردن موجودان هنا وراء السياج الحدودي، ومع ذلك لدينا سلام معهم .. فربما لا تكون المشكلة مع العرب ولكن مع الفلسطينيين".وكتب آخر: "أغنية جميلة، المشكلة أن الكثير من العرب لم يفهموا كلماتها، من قراءة التعليقات يتضح الكثير من الناس يظنون أنك (غنيتِ) من أجل أموال الشيوخ في الإمارات".وقال أحد الإسرائيليين: " منتهى الفشل والتفاهة"، فيما كتب آخر"هذا تقليل قيمة دبي مش أغنية لدبي، مسخرة من النوع الرفيع".ووقعت الإمارات وإسرائيل في منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب، وما لبث أن وقع البلدان سلسلة من الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها الطيران والسياحة والاقتصاد والاستثمار والرياضة.

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