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https://arabic.sputniknews.com/20220116/إعلام-بريطانيا-لن-تطلب-اختبارات-كوفيد-للمسافرين-الملقحين-بالكامل-1056255097.html
إعلام: بريطانيا لن تطلب اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين بالكامل
إعلام: بريطانيا لن تطلب اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين بالكامل
ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في بريطانيا سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي دون الحاجة للخضوع لاختبارات... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T03:17+0000
2022-01-16T03:17+0000
فيروس كورونا
بريطانيا
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وأضافت الصحيفة، أن وزير النقل غرانت شابس يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف عن الحصول على جرعتي التطعيم قبل عطلة فبراير/شباط.وقال التقرير إن إعلانا بشأن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير/كانون الثاني.
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فيروس كورونا, بريطانيا

إعلام: بريطانيا لن تطلب اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين بالكامل

03:17 GMT 16.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYأشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021
أشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في بريطانيا سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي دون الحاجة للخضوع لاختبارات للكشف عن كوفيد-19 لدى عودتهم.
وأضافت الصحيفة، أن وزير النقل غرانت شابس يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف عن الحصول على جرعتي التطعيم قبل عطلة فبراير/شباط.
وقال التقرير إن إعلانا بشأن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير/كانون الثاني.
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