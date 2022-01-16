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https://arabic.sputniknews.com/20220116/إعلام-بريطانيا-لن-تطلب-اختبارات-كوفيد-للمسافرين-الملقحين-بالكامل-1056255097.html
إعلام: بريطانيا لن تطلب اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين بالكامل
إعلام: بريطانيا لن تطلب اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين بالكامل
ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في بريطانيا سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي دون الحاجة للخضوع لاختبارات... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T03:17+0000
2022-01-16T03:17+0000
2022-01-16T03:17+0000
فيروس كورونا
بريطانيا
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وأضافت الصحيفة، أن وزير النقل غرانت شابس يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف عن الحصول على جرعتي التطعيم قبل عطلة فبراير/شباط.وقال التقرير إن إعلانا بشأن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير/كانون الثاني.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, بريطانيا
إعلام: بريطانيا لن تطلب اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين بالكامل
ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في بريطانيا سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي دون الحاجة للخضوع لاختبارات للكشف عن كوفيد-19 لدى عودتهم.
وأضافت الصحيفة، أن وزير النقل غرانت شابس يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف
عن الحصول على جرعتي التطعيم قبل عطلة فبراير/شباط.
وقال التقرير إن إعلانا بشأن التغيير
في التوجه سيصدر في 26 يناير/كانون الثاني.