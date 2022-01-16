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https://arabic.sputniknews.com/20220116/الاتحاد-الصربي-للتنس-يدين-حرمان-ديوكوفيتش-من-المشاركة-في-بطولة-أستراليا--1056284801.html
الاتحاد الصربي للتنس يدين حرمان ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا
الاتحاد الصربي للتنس يدين حرمان ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا
أدان الاتحاد الصربي للتنس حرمان لاعبه ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا، مؤكدا أن اللاعب استوفى كل الشروط المطلوبة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T17:53+0000
2022-01-16T17:53+0000
مجتمع
رياضة
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ونقلت قنوات "بي إن سبورتس" بيانا للاتحاد الصربي للتنس أدان فيه حرمان اللاعب من تلك البطولة، مؤكدا أن "السياسة تفوقت على الرياضة".واستنكر الاتحاد الصربي "عدم تدخل الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفين"، مشيرا إلى أن هذا التصرف "يضع علامة استفهام حول اعتماد مثل هذا السلوك من قبل منظمي كبرى البطولات مستقبلا".يذكر أن نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، كان قد توجه إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بعد ترحيله من ‏أستراليا، دون أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.وتابعت الصحيفة أن ديوكوفيتش شوهد وهو يستقل طائرة تابعة لطيران الإمارات من ملبورن في أستراليا، كان من المقرر أن تغادر 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش.جاء ذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأسترالية، اليوم الأحد، بترحيل اللاعب المصنف الأول عالميا في التنس، لأسباب صحية تتعلق بتفشي وباء كورونا ورفضه تلقي اللقاح المضاد.
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مجتمع, رياضة

الاتحاد الصربي للتنس يدين حرمان ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا

17:53 GMT 16.01.2022
© AP Photoديوكوفيتش
ديوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo
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أدان الاتحاد الصربي للتنس حرمان لاعبه ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا، مؤكدا أن اللاعب استوفى كل الشروط المطلوبة.
ونقلت قنوات "بي إن سبورتس" بيانا للاتحاد الصربي للتنس أدان فيه حرمان اللاعب من تلك البطولة، مؤكدا أن "السياسة تفوقت على الرياضة".
واستنكر الاتحاد الصربي "عدم تدخل الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفين"، مشيرا إلى أن هذا التصرف "يضع علامة استفهام حول اعتماد مثل هذا السلوك من قبل منظمي كبرى البطولات مستقبلا".
يذكر أن نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، كان قد توجه إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بعد ترحيله من ‏أستراليا، دون أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
وتابعت الصحيفة أن ديوكوفيتش شوهد وهو يستقل طائرة تابعة لطيران الإمارات من ملبورن في أستراليا، كان من المقرر أن تغادر 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش.
جاء ذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأسترالية، اليوم الأحد، بترحيل اللاعب المصنف الأول عالميا في التنس، لأسباب صحية تتعلق بتفشي وباء كورونا ورفضه تلقي اللقاح المضاد.
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