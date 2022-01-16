العاهلان المغربي والأردني يبعثان برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأحد، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد اتصل هاتفيا بالرئيس هرتزوغ، للتعزية في وفاة والدته "أورا هرتزوغ".وأكدت القناة العبرية أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد بعث برسالة مماثلة، للتعزية في وفاة "أورا هرتزوغ".وبدورها، نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن الرئيس هرتزوغ تلقى رسائل تعزية في وفاة والدته، من بينهم ملكة بريطانيا ورئيسا كل من ألمانيا والهند.وتوفيت "أورا" والدة الرئيس الإسرائيلي عن عمر ناهز 97 عاما، ويفترض أن تدفن بجانب زوجها "حاييم هرتووغ" الرئيس الإسرائيلي السادس في قسم "علماء الأمة" على جبل هرتسل في مدينة القدس المحتلة.ونشأت أورا في مصر وتعلمت في الإسماعيلية والقاهرة وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء من جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا.في أكتوبر/ تشرين الأول 1946، بعد تخرجها، هاجرت إلى فلسطين وانضمت إلى منظمة الهاغانا الصهيونية العسكرية، وشاركت في الدورة الدبلوماسية الأولى للوكالة اليهودية.
تتوالى على #رئيس_الدوله رسائل التعزية بوفاة والدته ارملة رئيس دولة إسرائيل السادس من ملوك ورؤساء،منهم جلالة كل من الملك عبدالله ملك الأردن وملك المغرب محمد السادس وملكة بريطانيا ورئيسا كل من ألمانيا والهند وتناول الحديث 📞بين الملك عبدالله والرئيس هرتسوغ نشاط الفقيدة الاجتماعي🇮🇱 pic.twitter.com/2cDZYlywi0
وبدورها، نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن الرئيس هرتزوغ تلقى رسائل تعزية في وفاة والدته، من بينهم ملكة بريطانيا ورئيسا كل من ألمانيا والهند.