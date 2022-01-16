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https://arabic.sputniknews.com/20220116/بلينكن-الولايات-المتحدة-مستعدة-لتقديم-الدعم-لتونغا-1056255189.html
بلينكن: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم لتونغا
بلينكن: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم لتونغا
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق على شعب تونغا الذين يتعافون من آثار ثوران بركاني وتسونامي. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T03:55+0000
2022-01-16T03:58+0000
تسونامي
وزير الخارجية الأمريكي
جزيرة تونجا
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وأضاف بلينكن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لجيراننا في المحيط الهادئ".وتبذل دول بالمحيط الهادي ومنظمات إنسانية جهودا لإجراء اتصالات مع جزيرة تونغا، اليوم الأحد، بعد أن تسببت موجات مد بحري عاتية (تسونامي) ناجمة عن ثوران بركاني هائل في قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مما أثار المخاوف بشأن الوضع على الجزيرة الصغيرة.وثار بركان تحت الماء قبالة تونغا، يوم السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث تسونامي وأوامر إخلاء على شواطئ تونغا وفي عدد من جزر جنوب المحيط الهادي حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل.وتعطلت خطوط الإنترنت والهاتف في حوالي الساعة 6:40 مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت، مما ترك سكان الجزيرة البالغ عددهم 105 آلاف دون أي وسيلة اتصال فعليا.وقالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا التي تقع على بعد 1481 ميلا من تونغا في بيان على إنستغرام، "صور الثوران البركاني الذي وقع بالقرب من تونغا تثير القلق بشكل كبير".وقالت وزارة الخارجية في نيوزيلندا، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات بعد لكن الاتصالات محدودة.وقال مكتب المحيط الهادي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في سوفا في فيجي، إنه يراقب الوضع وليس لديه أي معلومات بشأن حجم الأضرار أو الضحايا.وثار البركان على نحو متكرر خلال العقود القليلة الماضية، لكن ثورانه أمس السبت كان مدويا للغاية لدرجة أن السكان في مناطق من فيجي ونيوزيلندا البعيدتين قالوا إنهم سمعوا ذلك.والتقطت الأقمار الصناعية صورا لثوران البركان، حيث تسبب الانفجار في تصاعد أعمدة الدخان في الهواء وعلى ارتفاع حوالي 12 ميلا فوق مستوى سطح البحر.وباتت السماء فوق تونجا ملبدة بالغيوم السوداء نتيجة الرماد.وأدت الانفجارات الناجمة عن ثوران البركان إلى تحذيرات من حدوث تسونامي عبر المحيط الهادي، حيث طالبت الولايات المتحدة واليابان الناس على سواحلهما على المحيط الهادي بالابتعاد عن الشواطئ.وأصدرت أستراليا تحذيرات من حدوث تسونامي بحري على سواحل ولاية نيو ساوث ويلز وجزيرة لورد هاو وجزيرة نورفولك وقالت إنه تم إغلاق الشواطئ على طول ساحل الولاية. كما صدرت تحذيرات من تسونامي في نيوزيلندا.
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تسونامي, وزير الخارجية الأمريكي, جزيرة تونجا

بلينكن: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم لتونغا

03:55 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 03:58 GMT 16.01.2022)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق على شعب تونغا الذين يتعافون من آثار ثوران بركاني وتسونامي.
وأضاف بلينكن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لجيراننا في المحيط الهادئ".
وتبذل دول بالمحيط الهادي ومنظمات إنسانية جهودا لإجراء اتصالات مع جزيرة تونغا، اليوم الأحد، بعد أن تسببت موجات مد بحري عاتية (تسونامي) ناجمة عن ثوران بركاني هائل في قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مما أثار المخاوف بشأن الوضع على الجزيرة الصغيرة.
وثار بركان تحت الماء قبالة تونغا، يوم السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث تسونامي وأوامر إخلاء على شواطئ تونغا وفي عدد من جزر جنوب المحيط الهادي حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل.
صورة ملتقطة بواسطة القمر الصناعي لثوران بركان تحت الماء قبالة تونغا 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
تسونامي في اليابان وجزر المحيط الهادي بعد نشاط بركاني في تونغا.. فيديو
أمس, 22:09 GMT
وتعطلت خطوط الإنترنت والهاتف في حوالي الساعة 6:40 مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت، مما ترك سكان الجزيرة البالغ عددهم 105 آلاف دون أي وسيلة اتصال فعليا.
وقالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا التي تقع على بعد 1481 ميلا من تونغا في بيان على إنستغرام، "صور الثوران البركاني الذي وقع بالقرب من تونغا تثير القلق بشكل كبير".
وأضافت "الاتصالات باتت صعبة، بسبب الانفجار لكن فريقا من قوات دفاعنا يعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية في الوقت الذي نتحدث فيه حاليا لتحديد ما هو مطلوب والكيفية التي يمكن أن نساعد بها".
وقالت وزارة الخارجية في نيوزيلندا، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات بعد لكن الاتصالات محدودة.
وقال مكتب المحيط الهادي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في سوفا في فيجي، إنه يراقب الوضع وليس لديه أي معلومات بشأن حجم الأضرار أو الضحايا.
وثار البركان على نحو متكرر خلال العقود القليلة الماضية، لكن ثورانه أمس السبت كان مدويا للغاية لدرجة أن السكان في مناطق من فيجي ونيوزيلندا البعيدتين قالوا إنهم سمعوا ذلك.
والتقطت الأقمار الصناعية صورا لثوران البركان، حيث تسبب الانفجار في تصاعد أعمدة الدخان في الهواء وعلى ارتفاع حوالي 12 ميلا فوق مستوى سطح البحر.
صورة أرشيفية رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردن، عقب هجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
رئيسة وزراء نيوزيلندا تقول الثوران البركاني في تونغا مقلق للغاية
01:14 GMT
وباتت السماء فوق تونجا ملبدة بالغيوم السوداء نتيجة الرماد.
وأدت الانفجارات الناجمة عن ثوران البركان إلى تحذيرات من حدوث تسونامي عبر المحيط الهادي، حيث طالبت الولايات المتحدة واليابان الناس على سواحلهما على المحيط الهادي بالابتعاد عن الشواطئ.
وأصدرت أستراليا تحذيرات من حدوث تسونامي بحري على سواحل ولاية نيو ساوث ويلز وجزيرة لورد هاو وجزيرة نورفولك وقالت إنه تم إغلاق الشواطئ على طول ساحل الولاية. كما صدرت تحذيرات من تسونامي في نيوزيلندا.
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