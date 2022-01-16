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https://arabic.sputniknews.com/20220116/بلينكن-يؤكد-للودريان-استعداد-واشنطن-للرد-بقوة-على-أي-عدوان-روسي-محتمل-ضد-أوكرانيا-1056291226.html
بلينكن يؤكد للودريان استعداد واشنطن "للرد بقوة" على أي "عدوان روسي" محتمل ضد أوكرانيا
بلينكن يؤكد للودريان استعداد واشنطن "للرد بقوة" على أي "عدوان روسي" محتمل ضد أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال اتصال هاتفي، عزم الولايات المتحدة "الرد بقوة" على أي "عدوان روسي آخر" محتمل ضد... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T20:55+0000
2022-01-16T20:55+0000
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الأحد إن "بلينكن جدد التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر، وناقش عزم الولايات المتحدة على الرد بسرعة وبقوة على أي غزو روسي آخر لأوكرانيا"، على حسب مزاعمه.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.هذا وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، يوم الأربعاء الماضي؛ وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير/ كانون الثاني الجاري، في جنيف.وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.ونفت روسيا مراراً الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، وأنها تجري تدريباتها العسكرية على أراضيها وهو حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/بيسكوف-روسيا-مكتفية-ذاتيا-بطريقة-تجنبها-العقوبات--1056281009.html
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العالم

بلينكن يؤكد للودريان استعداد واشنطن "للرد بقوة" على أي "عدوان روسي" محتمل ضد أوكرانيا

20:55 GMT 16.01.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / POOL
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال اتصال هاتفي، عزم الولايات المتحدة "الرد بقوة" على أي "عدوان روسي آخر" محتمل ضد أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الأحد إن "بلينكن جدد التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر، وناقش عزم الولايات المتحدة على الرد بسرعة وبقوة على أي غزو روسي آخر لأوكرانيا"، على حسب مزاعمه.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
بيسكوف: روسيا مكتفية ذاتيا بطريقة تجنبها العقوبات
16:35 GMT
هذا وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، يوم الأربعاء الماضي؛ وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير/ كانون الثاني الجاري، في جنيف.
وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
موسكو تنفي معلومات واشنطن بشأن موعد الهجوم على أوكرانيا
أمس, 05:00 GMT
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
ونفت روسيا مراراً الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، وأنها تجري تدريباتها العسكرية على أراضيها وهو حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
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