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https://arabic.sputniknews.com/20220116/حوت-أحدب-يوجه-لطمة-لدفلين-مزعج-بزعنفته-الضخمة-فيديو-1056278960.html
حوت أحدب يوجه لطمة لدفلين مزعج بزعنفته الضخمة... فيديو
حوت أحدب يوجه لطمة لدفلين مزعج بزعنفته الضخمة... فيديو
تستهدف الحتان الحدباء تجمعات العوالق والأسماك الصغيرة، لكن هذه التجمعات تجذب الأسماك الأخرى أيضا، كالدلافين، التي تعتبر من الأسماك الصغيرة وجبة خفيفة وسريعة... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:11+0000
2022-01-16T16:11+0000
مجتمع
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وتحاول بعض أنواع الأسماك أو الدلافين، استثمار قدرة الحوت الأحدب على استكشاف أماكن التجمعات (الأسراب) السمكية، عن طريق الترددات الصوتية، للوصل إليها أيضا، لكن هذا الاستغلال، أحادي الجانب، قد يزعج أحد أكبر مخلوقات الأرض، وهو ما لوحظ في المشهد الذي رصده ناشطون.ويظهر في الفيديو المنشور على صفحة "oceansnation" المتخصصة في عالم البحار، لحظة تواجد حوت أحدب هائل بجانب مجموعة من دلافين المحيط الهادئ، قبالة جزيرة سان كليمنتي، حيث حاول الحوت إبعاد أحد الدلافين من وجهه بطريقة مثيرة.الجدير بالذكر، أن زعنفة الحوت الأحدب الجانبية تعتبر واحدة من أضخم الزعانف أيضا، حيث يصل طول زعنفته إلى ما يعادل ثلث أو ربع الطول الإجمالي للجسم كله.
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مجتمع, نادي الفيديو

حوت أحدب يوجه لطمة لدفلين مزعج بزعنفته الضخمة... فيديو

16:11 GMT 16.01.2022
© flickr.com / Len2040حوت
حوت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© flickr.com / Len2040
تابعنا عبر
تستهدف الحتان الحدباء تجمعات العوالق والأسماك الصغيرة، لكن هذه التجمعات تجذب الأسماك الأخرى أيضا، كالدلافين، التي تعتبر من الأسماك الصغيرة وجبة خفيفة وسريعة أيضا.
وتحاول بعض أنواع الأسماك أو الدلافين، استثمار قدرة الحوت الأحدب على استكشاف أماكن التجمعات (الأسراب) السمكية، عن طريق الترددات الصوتية، للوصل إليها أيضا، لكن هذا الاستغلال، أحادي الجانب، قد يزعج أحد أكبر مخلوقات الأرض، وهو ما لوحظ في المشهد الذي رصده ناشطون.
ويظهر في الفيديو المنشور على صفحة "oceansnation" المتخصصة في عالم البحار، لحظة تواجد حوت أحدب هائل بجانب مجموعة من دلافين المحيط الهادئ، قبالة جزيرة سان كليمنتي، حيث حاول الحوت إبعاد أحد الدلافين من وجهه بطريقة مثيرة.

ووجه الحوت الأحدب لكمة بزعنفته الهائلة التي شكلت موجة ضخمة من المياه بهدف إبعاد الدلفين عن مساره، حيث أن مقاطعة تحرك شيء ما بهذه الضخامة التي يقدر العلماء وزنها بحوالي من 26 إلى 36 طنا، وبطول يصل إلى 13 مترا، ليس أمرا حكيما، كما فعل الدلفين.

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الجدير بالذكر، أن زعنفة الحوت الأحدب الجانبية تعتبر واحدة من أضخم الزعانف أيضا، حيث يصل طول زعنفته إلى ما يعادل ثلث أو ربع الطول الإجمالي للجسم كله.
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