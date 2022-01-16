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https://arabic.sputniknews.com/20220116/حيتان-أوركا-قاتلة-تنقذ-حوتا-أحدبا-من-الشباك-مشهد-لا-يصدق-من-عالم-الطبيعة-1056289708.html
حيتان أوركا قاتلة تنقذ حوتا أحدبا من الشباك... مشهد "لا يصدق" من عالم الطبيعة
حيتان أوركا قاتلة تنقذ حوتا أحدبا من الشباك... مشهد "لا يصدق" من عالم الطبيعة
رصدت مؤسسة "مراقبة الحيتان" الأسترالية، مشهدا وصف بأنه "لا يصدق" لقيام سرب من حيتان الأوركا القاتلة بإنقاذ حوت أحدب ضخم عالق بالشباك، على الرغم من أنه يصنف... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T20:20+0000
2022-01-16T20:20+0000
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والتقط الفريق العامل في المؤسسة الأسترالية المعنية بتتبع الحيتان (Whale Watch Western Australia) أثناء عمله هذا المشهد المثير الذي اعتبر أنه الأول من نوعه في العالم.ويظهر في اللقطات المسجلة في منطقة خليج بريمر قبالة السواحل الغربية لأستراليا، حوتا أحدبا علق بشباك الصيد، لكن المثير هو أن حيتان الأوركا قامت بتنفيذ عدة دورات ومناورات حول الحوت الأحدب وحررته من الحبال وقطعتها وخلصته منها.وبحسب بيان المؤسسة، استطعات حيتان الأوركا تقطيع الكثير من الحبال التي كانت منتشرة خلف الحوت الأحدب وحررته منها، بعد أن كانت متشابكة مع جسده ومؤخرة ذيله.المثير هنا، وبحسب التقرير المنشور في "newsweek" عن الحادثة، هو أن أسراب حيتان الأوركا يعرف عنها مهاجمة الحوت الأحدب، حيث تتغذى المجموعة عليه وتلتهمه، الأمر الذي جعل هذا السلوك أكثر غرابة في عالم الحيوان المليء بـ"الإنسانية" إن صح القول.ورصدت مشاهد أخرى الحوت الأحدب وقد استعاد حركته السليمة بعد تخلصه من شباك الصيد العالقة بذيله، لينطلق بعدها باحثا عن وجبة طعام تعيد إليه جزءا ضئيلا من طاقته المهدورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/حوت-أحدب-يوجه-لطمة-لدفلين-مزعج-بزعنفته-الضخمة-فيديو-1056278960.html
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حيتان أوركا قاتلة تنقذ حوتا أحدبا من الشباك... مشهد "لا يصدق" من عالم الطبيعة

20:20 GMT 16.01.2022
© Photo / pixabay/DigitalDesignerحوت الأوركا القاتل في القطب الشمالي
حوت الأوركا القاتل في القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Photo / pixabay/DigitalDesigner
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رصدت مؤسسة "مراقبة الحيتان" الأسترالية، مشهدا وصف بأنه "لا يصدق" لقيام سرب من حيتان الأوركا القاتلة بإنقاذ حوت أحدب ضخم عالق بالشباك، على الرغم من أنه يصنف (الحوت الأحدب) على رأس وجباتهم الجماعية الفريدة.
والتقط الفريق العامل في المؤسسة الأسترالية المعنية بتتبع الحيتان (Whale Watch Western Australia) أثناء عمله هذا المشهد المثير الذي اعتبر أنه الأول من نوعه في العالم.
ويظهر في اللقطات المسجلة في منطقة خليج بريمر قبالة السواحل الغربية لأستراليا، حوتا أحدبا علق بشباك الصيد، لكن المثير هو أن حيتان الأوركا قامت بتنفيذ عدة دورات ومناورات حول الحوت الأحدب وحررته من الحبال وقطعتها وخلصته منها.
وبحسب بيان المؤسسة، استطعات حيتان الأوركا تقطيع الكثير من الحبال التي كانت منتشرة خلف الحوت الأحدب وحررته منها، بعد أن كانت متشابكة مع جسده ومؤخرة ذيله.

"سجل العديد من القصص في الماضي عن مساعدة حيتان الأوركا للبشر. الآن في المياه الأسترالية، سجل أول حدث معروف لقيام حيتان الأوركا بمساعدة نوع آخر (من الحيتان).. إن هذه المشاهد امتياز حقيقي غير متوقع حصلنا عليه".

بيان مؤسسة تتبع الحيتان الأسترالية
حوت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
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المثير هنا، وبحسب التقرير المنشور في "newsweek" عن الحادثة، هو أن أسراب حيتان الأوركا يعرف عنها مهاجمة الحوت الأحدب، حيث تتغذى المجموعة عليه وتلتهمه، الأمر الذي جعل هذا السلوك أكثر غرابة في عالم الحيوان المليء بـ"الإنسانية" إن صح القول.
"الحوت الأحدب كان مريضا ويعاني من سوء التغذية بعد أن علق لفترة طويلة من الزمن في الشباك.. حوت الأوركا ذكي جدا وتوقع أن الوجبة لن تكون بالجودة المطلوبة، وبعد فحص دقيق للحوت الأحدب قرروا (سرب حيتان الأوركا) السماح له بالسباحة بحرية بدلا من قتله".
بيان مؤسسة تتبع الحيتان الأسترالية
ورصدت مشاهد أخرى الحوت الأحدب وقد استعاد حركته السليمة بعد تخلصه من شباك الصيد العالقة بذيله، لينطلق بعدها باحثا عن وجبة طعام تعيد إليه جزءا ضئيلا من طاقته المهدورة.
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