https://arabic.sputniknews.com/20220116/حيتان-أوركا-قاتلة-تنقذ-حوتا-أحدبا-من-الشباك-مشهد-لا-يصدق-من-عالم-الطبيعة-1056289708.html

حيتان أوركا قاتلة تنقذ حوتا أحدبا من الشباك... مشهد "لا يصدق" من عالم الطبيعة

حيتان أوركا قاتلة تنقذ حوتا أحدبا من الشباك... مشهد "لا يصدق" من عالم الطبيعة

رصدت مؤسسة "مراقبة الحيتان" الأسترالية، مشهدا وصف بأنه "لا يصدق" لقيام سرب من حيتان الأوركا القاتلة بإنقاذ حوت أحدب ضخم عالق بالشباك، على الرغم من أنه يصنف... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T20:20+0000

2022-01-16T20:20+0000

2022-01-16T20:20+0000

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والتقط الفريق العامل في المؤسسة الأسترالية المعنية بتتبع الحيتان (Whale Watch Western Australia) أثناء عمله هذا المشهد المثير الذي اعتبر أنه الأول من نوعه في العالم.ويظهر في اللقطات المسجلة في منطقة خليج بريمر قبالة السواحل الغربية لأستراليا، حوتا أحدبا علق بشباك الصيد، لكن المثير هو أن حيتان الأوركا قامت بتنفيذ عدة دورات ومناورات حول الحوت الأحدب وحررته من الحبال وقطعتها وخلصته منها.وبحسب بيان المؤسسة، استطعات حيتان الأوركا تقطيع الكثير من الحبال التي كانت منتشرة خلف الحوت الأحدب وحررته منها، بعد أن كانت متشابكة مع جسده ومؤخرة ذيله.المثير هنا، وبحسب التقرير المنشور في "newsweek" عن الحادثة، هو أن أسراب حيتان الأوركا يعرف عنها مهاجمة الحوت الأحدب، حيث تتغذى المجموعة عليه وتلتهمه، الأمر الذي جعل هذا السلوك أكثر غرابة في عالم الحيوان المليء بـ"الإنسانية" إن صح القول.ورصدت مشاهد أخرى الحوت الأحدب وقد استعاد حركته السليمة بعد تخلصه من شباك الصيد العالقة بذيله، لينطلق بعدها باحثا عن وجبة طعام تعيد إليه جزءا ضئيلا من طاقته المهدورة.

https://arabic.sputniknews.com/20220116/حوت-أحدب-يوجه-لطمة-لدفلين-مزعج-بزعنفته-الضخمة-فيديو-1056278960.html

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