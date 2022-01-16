تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220116/زلزالان-شديدان-يضربان-جنوبي-إيران-1056256322.html
زلزالان شديدان يضربان جنوبي إيران
زلزالان شديدان يضربان جنوبي إيران
ضرب زلزالان شديدان، بقوة 4.6 و4.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، جزيرة خارك في محافظة بوشهر الإيرانية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T06:30+0000
2022-01-16T06:30+0000
2022-01-16T06:30+0000
زلزال
أخبار عالمية
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102745/98/1027459886_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_70e58b3d95874ba87c5b60bf5bdd3f8e.jpg
وأفادت وكالة أنباء فارس، صباح اليوم الأحد، بأن زلزالين ضربا الجزيرة في الساعة 6:30 و 7:55 صباح اليوم، ولم يتسببا في حدوث أي أضرار.وذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران الإيرانية، أن الزلزالين وقعا على عمق 10 و21 كيلومترا، ومسافة 12 كيلومترا من جزيرة خارك، و52 كيلومترا من ميناء غناوه، و52 كيلومترا من ميناء ريغ.وكان موقع هذين الزلزالين هو خط الطول 29.20 وخط العرض 50.2.من جهته، أكد محمد رضا دشتي زاده، حاكم منطقة خارك، أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة لم يتسبب في أي أضرار للمنازل أو المنشآت النفطية.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/زلزال-بقوة-43-درجة-يضرب-جنوب-شرقي-إيران-1055296473.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102745/98/1027459886_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_0372ce94e7ce12cef02c3db0a3bc68f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار عالمية, إيران
زلزالان شديدان يضربان جنوبي إيران
ضرب زلزالان شديدان، بقوة 4.6 و4.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، جزيرة خارك في محافظة بوشهر الإيرانية.
وأفادت وكالة أنباء فارس
، صباح اليوم الأحد، بأن
زلزالين ضربا الجزيرة
في الساعة 6:30 و 7:55 صباح اليوم، ولم يتسببا في حدوث أي أضرار.
وذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران الإيرانية، أن الزلزالين وقعا على عمق 10 و21 كيلومترا، ومسافة 12 كيلومترا من جزيرة خارك، و52 كيلومترا من ميناء غناوه، و52 كيلومترا من ميناء ريغ.
وكان موقع هذين الزلزالين هو خط الطول 29.20 وخط العرض 50.2.
من جهته، أكد محمد رضا دشتي زاده، حاكم منطقة خارك، أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة
لم يتسبب في أي أضرار للمنازل
أو المنشآت النفطية.