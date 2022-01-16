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زلزالان شديدان يضربان جنوبي إيران
زلزالان شديدان يضربان جنوبي إيران
ضرب زلزالان شديدان، بقوة 4.6 و4.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، جزيرة خارك في محافظة بوشهر الإيرانية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T06:30+0000
2022-01-16T06:30+0000
زلزال
أخبار عالمية
إيران
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وأفادت وكالة أنباء فارس، صباح اليوم الأحد، بأن زلزالين ضربا الجزيرة في الساعة 6:30 و 7:55 صباح اليوم، ولم يتسببا في حدوث أي أضرار.وذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران الإيرانية، أن الزلزالين وقعا على عمق 10 و21 كيلومترا، ومسافة 12 كيلومترا من جزيرة خارك، و52 كيلومترا من ميناء غناوه، و52 كيلومترا من ميناء ريغ.وكان موقع هذين الزلزالين هو خط الطول 29.20 وخط العرض 50.2.من جهته، أكد محمد رضا دشتي زاده، حاكم منطقة خارك، أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة لم يتسبب في أي أضرار للمنازل أو المنشآت النفطية.
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زلزال, أخبار عالمية, إيران

زلزالان شديدان يضربان جنوبي إيران

06:30 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / Pouria Pakizeh/ISNAزلزال
زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / Pouria Pakizeh/ISNA
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ضرب زلزالان شديدان، بقوة 4.6 و4.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، جزيرة خارك في محافظة بوشهر الإيرانية.
وأفادت وكالة أنباء فارس، صباح اليوم الأحد، بأن زلزالين ضربا الجزيرة في الساعة 6:30 و 7:55 صباح اليوم، ولم يتسببا في حدوث أي أضرار.
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وذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران الإيرانية، أن الزلزالين وقعا على عمق 10 و21 كيلومترا، ومسافة 12 كيلومترا من جزيرة خارك، و52 كيلومترا من ميناء غناوه، و52 كيلومترا من ميناء ريغ.
وكان موقع هذين الزلزالين هو خط الطول 29.20 وخط العرض 50.2.
من جهته، أكد محمد رضا دشتي زاده، حاكم منطقة خارك، أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة لم يتسبب في أي أضرار للمنازل أو المنشآت النفطية.
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