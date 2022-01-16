https://arabic.sputniknews.com/20220116/عسكري-يمني-يكشف-لـسبوتنيك-عن-حالة-جبهات-القتال-في-شبوة-وأسباب-غلق-التحالف-للطرق-1056288678.html

عسكري يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن حالة جبهات القتال في "شبوة" وأسباب غلق التحالف للطرق

عسكري يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن حالة جبهات القتال في "شبوة" وأسباب غلق التحالف للطرق

أكد العقيد الركن عاتق محسن الأسلمي، القائد العسكري بالجيش اليمني في جبهات شبوة، أن القرارات التي اتخذها التحالف بحظر استخدام الطرق المؤدية إلى مديريات بيحان... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T19:36+0000

2022-01-16T19:36+0000

2022-01-16T19:36+0000

العالم العربي

اليمن

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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن المناطق والطرق التي تم منع السير فيها، قد يحاول العدو استخدامها أو القيام بعمليات بالاندساس بين المدنيين مما يعرض حياتهم، لذا يأتي هذا المنع لكشف العدو ولا يكون هناك تحرك إلا من جانبه وبذلك يكون هدف واضح لقواتنا، والطرق التي تم منعها هى مأرب-حريب، البيضاء -حريب، عين -بيحان- عسيلان".وتابع الأسلمي، هذا المنع يجعل الحوثي أيضا هدفا لطيران التحالف، وقد تم اليوم استهداف حافلة حوثية كانت تقل مهندسين لزرع الألغام وتم تدميرها في طرق منطقة عين، كما تم تدمير أخرى لزرع الألغام في منطقة أخرى، ولا يزال الطيران يحلق في عسيلان وبيحان وحريب والطريق المؤدي إلى الجوبا وإلى البيضاء ومأرب.وأشار إلى المعارك لا تزال مشتعلة على أشدها ضد الحوثيين في مديريات عين وحريب بمحافظة شبوة، حيث لا يزال العدو متمركزا في أجزاء كبيرة من حريب وهو متمسك بالقمم والجبال، أما بالنسبة للقوات الجنوبية والعمالقة فمستمرين في الهجوم وسيتم القضاء عليهم خلال فترة وجيزة.وحول عمليات التنسيق بين قوات الشرعية والتحالف يقول الأسلمي، هناك تنسيق على مستوى عال بين القوات على الأرض ومع طيران التحالف في الجو، لكن رغم ذلك الأخطاء واردة في المعارك، وأهم شيء هو تجنب الأخطاء التي تحدث للمواطنين لأنهم هم دائما ضحايا الحروب، والمواطنين محاصرين في عين وحريب بالألغام التي زرعها الحوثي ومن الجو طيران التحالف، لذا فمن الضروري إنهاء هذا الأمر في أقرب وقت ممكن، وإذا لم يحدث هذا سوف يتضرر المواطنين كثيرا.أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين الكرام والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً (1500) من مساء أمس السبت 15 يناير 2022، حتى إشعار آخر، باعتبارها مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.برزت ألوية العمالقة الجنوبية على سطح الأحداث في اليمن بصورة كبيرة وفي أقل من أسبوع بعدما استطاعت تحرير محافظة شبوة والتي سيطر "أنصار الله" على جزء كبير منها خلال الأسابيع الماضية، وأظهرت تلك القوات بحسب الخبراء العسكريين تكتيكا عسكريا احترافيا وحسما للمعارك التي خاضتها في أزمنة قياسية.وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.فيما ترد "أنصار الله"، بشن هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20220115/اليمن-التحالف-العربي-يعلن-طرقا-تربط-مأرب-والبيضاء-وشبوة-مناطق-عمليات-1056230052.html

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