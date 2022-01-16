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مسؤول إيراني يكشف مصدر الأصوات المدوية التي سمعت في غرب البلاد صباح اليوم
مسؤول إيراني يكشف مصدر الأصوات المدوية التي سمعت في غرب البلاد صباح اليوم
كشف مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية عن مصدر الأصوات المُدوية التي سُمعت في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر من اليوم الأحد. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:53+0000
2022-01-16T11:53+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال مجيد مير أحمدي المسؤول في الوزارة إنه "بعد التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الصلة، تبين أن الأصوات ناجمة عن صواعق برق ولم يقع أي حادث خاص".وكانت وكالات أنباء محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر اليوم الأحد، لكن لم تعرف بعد طبيعة تلك الانفجارات .ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن حاكم بلدة أسد آباد قوله، إن "صوتا مروعا" سمع لكن مصدره لم يتضح بعد.وقال موقع ركنا الإخباري الإيراني على الإنترنت وقناته على تليغرام، إن "شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم"، وفقا لرويترز.وعلى وقع هذه الأصوات المدوية، يتكهن البعض بأن الجيش الإيراني يجري تدريبات غير معلنة وسط تزايد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وعدوها اللدود إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/وكالة-سماع-دوي-انفجارات-قوية-في-غرب-إيران-1056255390.html
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مسؤول إيراني يكشف مصدر الأصوات المدوية التي سمعت في غرب البلاد صباح اليوم

11:53 GMT 16.01.2022
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Fotolia / Borna Mirahmadian
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كشف مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية عن مصدر الأصوات المُدوية التي سُمعت في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر من اليوم الأحد.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال مجيد مير أحمدي المسؤول في الوزارة إنه "بعد التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الصلة، تبين أن الأصوات ناجمة عن صواعق برق ولم يقع أي حادث خاص".
وكانت وكالات أنباء محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر اليوم الأحد، لكن لم تعرف بعد طبيعة تلك الانفجارات .
صورة أرشيفية لانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
وكالة: سماع دوي انفجارات قوية في غرب إيران
04:06 GMT
ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن حاكم بلدة أسد آباد قوله، إن "صوتا مروعا" سمع لكن مصدره لم يتضح بعد.
وقال موقع ركنا الإخباري الإيراني على الإنترنت وقناته على تليغرام، إن "شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم"، وفقا لرويترز.
وعلى وقع هذه الأصوات المدوية، يتكهن البعض بأن الجيش الإيراني يجري تدريبات غير معلنة وسط تزايد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وعدوها اللدود إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
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