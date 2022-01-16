https://arabic.sputniknews.com/20220116/مستوطنون-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-صلوات-تلمودية-في-باحاته-صور-1056260681.html

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في باحاته.. صور

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في باحاته.. صور

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى ، بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T09:27+0000

2022-01-16T09:27+0000

2022-01-16T09:27+0000

العالم العربي

المسجد الأقصى

فلسطين

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ونقلت وكالة شهاب عن مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، في ظل الأجواء الباردة والممطرة.وأوضحت أن الاقتحامات في المسجد الأقصى تجرى عادة على دفعتين، الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الشرطة الإسرائيلية، بالتوازي مع ملاحقة هذه القوات المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن أطماع المستوطنين ومن ورائهم مؤسسات إسرائيل الرسمية، تتوسع وتزداد يوما بعد آخر في المسجد الأقصى، من أجل تحويله إلى مكان مقدس مزعوم لهم، خاصة مع إقرار إسرائيل بإدراجه ضمن الرحلات المدرسية لليهود.وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواء أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين، التي تتجرأ بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، أو ما جرى في شهر رمضان الماضي من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.ويذكر أن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي، قد بلغ 34 ألفا و562 مستوطنا، مقارنة بـ 19 ألفا عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

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العالم العربي, المسجد الأقصى, فلسطين