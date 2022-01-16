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https://arabic.sputniknews.com/20220116/مصدر-نتنياهو-يتفاوض-على-الإقرار-بالذنب-مقابل-تخفيف-التهم-عنه-في-قضايا-فساد-1056281913.html
مصدر: نتنياهو يتفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف التهم عنه في قضايا فساد
مصدر: نتنياهو يتفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف التهم عنه في قضايا فساد
قال مصدر مطلع اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يتفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف التهم الموجهة له في سبيل إنهاء محاكمة في... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:54+0000
2022-01-16T16:54+0000
العالم
إسرائيل
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وأصبح نتنياهو، الذي ترك السلطة في يونيو حزيران بعد أن تولى رئاسة الوزراء لمدة 12 عاما متتالية، زعيما للمعارضة. وكان قد قال إنه غير مذنب في اتهامات تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا اتُهم فيها عام 2019 ويجري نظرها كلها معا.وقال المصدر إن نتنياهو (72 عاما) يتفاوض على اتفاق مع المدعي العام أفيخاي ماندلبليت يقر بموجبه بالذنب مقابل تخفيف الاتهامات الموجهة له وتحويل أي عقوبة بالسجن إلى خدمة مجتمعية.وقال المصدر لـ "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه إن المحادثات واجهت عثرة بسبب طلب نتنياهو تجنب إدانة مخلة بالشرف والتي قد تمنعه لسنوات من العمل السياسي بموجب القانون الإسرائيلي.ورفض مكتب المدعي العام التعليق. ولم يرد محامي نتنياهو على طلب التعليق. وكان نتنياهو قد أنكر ارتكاب أي مخالفة واتهم الادعاء بملاحقته لدوافع سياسية.وتوعد نتنياهو بالإطاحة بخلفه نفتالي بينيت القومي الذي يقود تحالفا من أحزاب متباينة الاتجاهات.وفشل حزب ليكود في تشكيل حكومة العام الماضي فيما يرجع لأسباب منها رفض بعض الأحزاب مشاركة نتنياهو بسبب المحاكمة الجارية.وإذا انتهت مشاكله القانونية، فقد يتمكن نتنياهو نظريا من تشكيل ائتلاف يميني جديد واسع النطاق. لكن إذا مُنع من العمل السياسي فقد يؤثر الأعضاء اليمينيون في ائتلاف بينيت تشكيل حكومة جديدة مع حزب ليكود تحت قيادة جديدة.وكان أهارون باراك رئيس المحكمة العليا السابق هو من طرح فكرة التفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف الاتهامات.وقال لإذاعة كان إن من شأن ذلك تخفيف الضغط على النظام القضائي الذي أمضى سنوات في الدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم الموالين لنتنياهو بأنه حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة.وقال متحدث باسم حزب ليكود إنه ليس على علم بمثل هذه المفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/اتهامات-بالفشل-والكذب--تصاعد-الحرب-الكلامية-بين-بينيت-ونتنياهو--1055751259.html
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العالم, إسرائيل

مصدر: نتنياهو يتفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف التهم عنه في قضايا فساد

16:54 GMT 16.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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قال مصدر مطلع اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يتفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف التهم الموجهة له في سبيل إنهاء محاكمة في قضايا فساد، لكن المحادثات توقفت بسبب شرط قد يمنعه ممارسة النشاط السياسي.
وأصبح نتنياهو، الذي ترك السلطة في يونيو حزيران بعد أن تولى رئاسة الوزراء لمدة 12 عاما متتالية، زعيما للمعارضة. وكان قد قال إنه غير مذنب في اتهامات تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا اتُهم فيها عام 2019 ويجري نظرها كلها معا.

وقال المصدر إن نتنياهو (72 عاما) يتفاوض على اتفاق مع المدعي العام أفيخاي ماندلبليت يقر بموجبه بالذنب مقابل تخفيف الاتهامات الموجهة له وتحويل أي عقوبة بالسجن إلى خدمة مجتمعية.

وقال المصدر لـ "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه إن المحادثات واجهت عثرة بسبب طلب نتنياهو تجنب إدانة مخلة بالشرف والتي قد تمنعه لسنوات من العمل السياسي بموجب القانون الإسرائيلي.

ورفض مكتب المدعي العام التعليق. ولم يرد محامي نتنياهو على طلب التعليق. وكان نتنياهو قد أنكر ارتكاب أي مخالفة واتهم الادعاء بملاحقته لدوافع سياسية.

وتوعد نتنياهو بالإطاحة بخلفه نفتالي بينيت القومي الذي يقود تحالفا من أحزاب متباينة الاتجاهات.

وفشل حزب ليكود في تشكيل حكومة العام الماضي فيما يرجع لأسباب منها رفض بعض الأحزاب مشاركة نتنياهو بسبب المحاكمة الجارية.

وإذا انتهت مشاكله القانونية، فقد يتمكن نتنياهو نظريا من تشكيل ائتلاف يميني جديد واسع النطاق. لكن إذا مُنع من العمل السياسي فقد يؤثر الأعضاء اليمينيون في ائتلاف بينيت تشكيل حكومة جديدة مع حزب ليكود تحت قيادة جديدة.

وكان أهارون باراك رئيس المحكمة العليا السابق هو من طرح فكرة التفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف الاتهامات.

وقال لإذاعة كان إن من شأن ذلك تخفيف الضغط على النظام القضائي الذي أمضى سنوات في الدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم الموالين لنتنياهو بأنه حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة.

وقال متحدث باسم حزب ليكود إنه ليس على علم بمثل هذه المفاوضات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء جلسة في الكنيست، القدس، 12 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
اتهامات بالفشل والكذب... تصاعد الحرب الكلامية بين بينيت ونتنياهو
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