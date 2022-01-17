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https://arabic.sputniknews.com/20220117/استجواب-رئيس-وزراء-بريطانيا-بعد-فضائح-حفلات-الخمور-1056293493.html
استجواب رئيس وزراء بريطانيا بعد فضائح حفلات الخمور
استجواب رئيس وزراء بريطانيا بعد فضائح حفلات الخمور
ذكرت صحيفة ذا تليغراف نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خضع 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T00:15+0000
2022-01-17T00:15+0000
رئيس الوزراء البريطاني
بريطانيا
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للاستجواب على يد سو غراي كبيرة موظفي الحكومة التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا.وقالت الصحيفة، إن جونسون أطلع غراي على كل ما يعرفه وذلك قبيل نشر تقرير خلال هذا الأسبوع.ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة، عندما حضر تجمعا في مقر إقامته الرسمي أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.وقدم جونسون اعتذارا بسبب حضوره حفلا في حديقة داوننغ ستريت مقر إقامته في مايو/ أيار 2020 وذلك عندما طُلب من العاملين في المقر إحضار خمورهم لإقامة الحفل.جاء هذا الحفل في الوقت الذي كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريبا.وفي ظل غضب شعبي من أن الحكومة لم تلتزم بقواعد الإغلاق التي فرضتها على الناس خلال الوباء، تم فتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل وعدد آخر من الحفلات من بينها حفلان منفصلان أقيما عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/أحضر-خمرك-معك-جونسون-وحزبه-في-مأزق-بعد-فضيحة-حفلات-الخمور-1056215105.html
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رئيس الوزراء البريطاني, بريطانيا

استجواب رئيس وزراء بريطانيا بعد فضائح حفلات الخمور

00:15 GMT 17.01.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZموظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ
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ذكرت صحيفة ذا تليغراف نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خضع

للاستجواب على يد سو غراي كبيرة موظفي الحكومة التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة، إن جونسون أطلع غراي على كل ما يعرفه وذلك قبيل نشر تقرير خلال هذا الأسبوع.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة، عندما حضر تجمعا في مقر إقامته الرسمي أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
"أحضر خمرك معك".. جونسون وحزبه في مأزق بعد فضيحة حفلات الخمور
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وقدم جونسون اعتذارا بسبب حضوره حفلا في حديقة داوننغ ستريت مقر إقامته في مايو/ أيار 2020 وذلك عندما طُلب من العاملين في المقر إحضار خمورهم لإقامة الحفل.
جاء هذا الحفل في الوقت الذي كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريبا.
وفي ظل غضب شعبي من أن الحكومة لم تلتزم بقواعد الإغلاق التي فرضتها على الناس خلال الوباء، تم فتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل وعدد آخر من الحفلات من بينها حفلان منفصلان أقيما عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا.
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00:21 GMTللمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان
00:15 GMTاستجواب رئيس وزراء بريطانيا بعد فضائح حفلات الخمور
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