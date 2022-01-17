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https://arabic.sputniknews.com/20220117/الشرطة-الأوكرانية-هجوم-إلكتروني-يدمر-موارد-معلوماتية-لأنظمة-حكومية-1056446249.html
الشرطة الأوكرانية: هجوم إلكتروني يدمر "موارد معلوماتية" لأنظمة حكومية
الشرطة الأوكرانية: هجوم إلكتروني يدمر "موارد معلوماتية" لأنظمة حكومية
قالت الشرطة الإلكترونية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن هجوما إلكترونيا استهدف الأسبوع الماضي أنظمة حكومية دمر فيما يبدو "موارد معلوماتية خارجية"، مما يشير إلى... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T16:56+0000
2022-01-17T16:56+0000
العالم
هجوم إلكتروني
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لـ رويترز، ضرب الهجوم عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية يومي الخميس والجمعة، محذرا الأوكرانيين بأن عليهم "أن يخافوا ويتوقعوا الأسوأ"، في وقت تحشد فيه روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا، قيما تخشى كييف وواشنطن من أن تكون موسكو تخطط "لغزو جديد لأوكرانيا".وقالت شرطة الإنترنت في بيان "يمكن القول بالفعل بأن الهجوم أكثر تعقيدا من تغيير هيئة الصفحات الرئيسية لمواقع الإنترنت"، بينما ذكرت أن 95 بالمئة من المواقع المتضررة قد عادت للعمل.وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن الهجوم ضرب نحو 70 موقعا لهيئات حكومية على الإنترنت، بما في ذلك مجلس الأمن والدفاع ومجلس الوزراء وعدة وزارات، في حين قالت شرطة الإنترنت "دمر المهاجمون عددا من الموارد المعلوماتية الخارجية يدويا"، دون أن توضح ماهية هذه الموارد.وكان مسؤول أمني كبير قد صرح يوم السبت، أن تخريب المواقع كان غطاء لأعمال ذات ضرر أكبر والتي ستظهر ملامحها لاحقا، ولم يخض في التفاصيل.وتعتقد أوكرانيا أن روسيا هي المسؤولة عن شن الهجوم الإلكتروني، على الرغم من أن سيرهي ديمديوك نائب أمين مجلس الأمن والدفاع القومي قال يوم السبت، إن مجموعة مرتبطة بمخابرات روسيا البيضاء هي من نفذت الهجوم على الأرجح.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد سخر من التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن وجود "18 سيناريو رد أمريكي حول التصعيد في أوكرانيا"، مشيرا إلى وجود منافسة حادة بين المؤسسات الأمريكية وسباق حول إصدار هذه السيناريوهات.
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https://arabic.sputniknews.com/20220117/وكالة-أمريكية-تضع-سيناريوهات-خيالية-لـهجوم-روسي-مدمر-على-أوكرانيا-1056296634.html
https://arabic.sputniknews.com/20220117/لافروف-ساخرا-من-وجود-18-سيناريو-رد-أمريكي-يوجد-منافسة-بين-أجهزتهم-لابتكارها-1056440164.html
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العالم, هجوم إلكتروني, أخبار أوكرانيا

الشرطة الأوكرانية: هجوم إلكتروني يدمر "موارد معلوماتية" لأنظمة حكومية

16:56 GMT 17.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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قالت الشرطة الإلكترونية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن هجوما إلكترونيا استهدف الأسبوع الماضي أنظمة حكومية دمر فيما يبدو "موارد معلوماتية خارجية"، مما يشير إلى أن الهجوم لم يقتصر على التعطيل المؤقت لمواقع إلكترونية حكومية.
ووفقا لـ رويترز، ضرب الهجوم عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية يومي الخميس والجمعة، محذرا الأوكرانيين بأن عليهم "أن يخافوا ويتوقعوا الأسوأ"، في وقت تحشد فيه روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا، قيما تخشى كييف وواشنطن من أن تكون موسكو تخطط "لغزو جديد لأوكرانيا".
وقالت شرطة الإنترنت في بيان "يمكن القول بالفعل بأن الهجوم أكثر تعقيدا من تغيير هيئة الصفحات الرئيسية لمواقع الإنترنت"، بينما ذكرت أن 95 بالمئة من المواقع المتضررة قد عادت للعمل.
روسيا تؤكد عدم السماح للناتو بالتوغل في أوكرانيا.. اشتباكات وسط طرابلس.. نتنياهو يتفاوض على تخفيف التهم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
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وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن الهجوم ضرب نحو 70 موقعا لهيئات حكومية على الإنترنت، بما في ذلك مجلس الأمن والدفاع ومجلس الوزراء وعدة وزارات، في حين قالت شرطة الإنترنت "دمر المهاجمون عددا من الموارد المعلوماتية الخارجية يدويا"، دون أن توضح ماهية هذه الموارد.
وكان مسؤول أمني كبير قد صرح يوم السبت، أن تخريب المواقع كان غطاء لأعمال ذات ضرر أكبر والتي ستظهر ملامحها لاحقا، ولم يخض في التفاصيل.
دبابات روسية خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
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07:32 GMT
وتعتقد أوكرانيا أن روسيا هي المسؤولة عن شن الهجوم الإلكتروني، على الرغم من أن سيرهي ديمديوك نائب أمين مجلس الأمن والدفاع القومي قال يوم السبت، إن مجموعة مرتبطة بمخابرات روسيا البيضاء هي من نفذت الهجوم على الأرجح.
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وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد سخر من التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن وجود "18 سيناريو رد أمريكي حول التصعيد في أوكرانيا"، مشيرا إلى وجود منافسة حادة بين المؤسسات الأمريكية وسباق حول إصدار هذه السيناريوهات.
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