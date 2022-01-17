https://arabic.sputniknews.com/20220117/حصيلة-100-يوم-ما-الذي-قدمته-الحكومة-المغربية-من-برنامجها؟-1056449728.html

حصيلة 100 يوم… ما الذي قدمته الحكومة المغربية من برنامجها؟

حصيلة 100 يوم… ما الذي قدمته الحكومة المغربية من برنامجها؟

عدد خبراء اقتصاد وسياسة الجوانب الإيجابية والسلبية بشأن خطة عمل الحكومة المغربية خلال الـ 100 يوم الأولى. 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T18:41+0000

2022-01-17T18:41+0000

2022-01-17T18:41+0000

الحكومة المغربية

أخبار المغرب اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1050111055_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_568c687445e080f05688a17f3e0e43e6.jpg

وحصلت حكومة عزيز أخنوش في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على ثقة مجلس النواب، بعدما قدم رئيسها برنامجه في ظل ظروف اقتصادية صعبة فرضتها جائحة كورونا.بحسب الخبراء فإن العديد من النقاط تسجل للحكومة الحالية، فيما يأخذ عليها ضعف التواصل، وبعض النقاط الأخرى التي تتمثل في المناخ السياسي.في وقت سابق وخلال الحملة الانتخابية أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة الحالي (حصل على المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية الأخيرة)، توفير مليون منصب شغل حال فوزه برئاسة الحكومة.جوانب إيجابيةفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن تقليد الـ 100 يوم يذكر بما تم إنجازه للتأكيد على أن البرنامج الحكومي يسير في الاتجاه الصحيح.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجوانب الإيجابية تتمثل في الجانب الاستثماري والتقويم الاقتصادي، بما في ذلك قانون المالية والموازنة، ما أدى إلى خلق المزيد من التوازن في ظل الوضعية الوبائية الحالية.وأشار إلى أن الحكومة اهتمت بالاستثمار الخارجي والوطني، حيث وافقت على 31 عقد استثمار، يمكن من خلف العديد من فرص العمل.كما يعد برنامج "الأوراش" من البرامج التي بدأت فيها الحكومة، وهو يهدف لخلق نحو 250 ألف فرصة عمل.نقاط ضعفعلى الجانب الآخر يرى أن الضعف الكبير سيطر على المعارضة والنقاش السياسي العام، حيث يعيش المغرب حالة من الجمود السياسي، إضافة إلى ضعف تواصل بعض الوزراء، الأمر الذي ينعكس على الآداء العام للحكومة، ويسجل كأبرز نقاط ضعف الحكومة.كما يسجل بحسب الخبير أن البرامج التي أعلن عنها أكبر من قدرة الحكومة في الظرفية الحالية.بنود لم تنفذوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أهم الأوراش التي باشرتها الحكومة خلال 100 يوم ترتبط بقطاعات التعليم والصحة بحكم المرحلة وما تقتضيه من إجراءات عاجلة.وأشار إلى أن رئيس الحكومة يقدم حصيلة المدة الزمنية خلال الـ 100 يوم الأربعاء المقبل عبر بعض القنوات التلفزيونية.بداية مقبولةفي الإطار قال المحلل السياسي المغربي محمد شقير، إن بداية عمل الحكومة كانت مقبولة حيث أنها رغم تداعيات جائحة كورونا قامت بإعادة تعديل مشروع قانون المالية، الذي تمت المصادقة عليه في المجال المطلوبة، وأنها الآلية التي من خلالها ستقوم بإنجاز برنامجها الحكومي.كما أقرت الحكومة في اجتماعها الأخير البدء في تنفيذ "برنامج إنشاء" الذي يقضي بخلق 250 فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الحكومة في شخص وزير العدل عملت على سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لإدخال تعديلات عميقة على مساعدته، حسب الخبير.ويشير شقير إلى أن الحكومة في بداية مشوارها كانت ضعيفة في التواصل السياسي مع الرأي العام، بالإضافة إلى التأخر في عقد حوار اجتماعي، تستدعى له مختلف الأطراف لوضع خطة لمواجهة كل المشاكل التي يواجهها المغاربة، خاصة بعد استفحال الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، والتي زادت من نسب البطالة بسبب توقف أنشطة قطاعات حساسة والقطاع السياحي.وشدد على أن الحكومة تواجه انتظارات كبرى من طرف فئات واسعة، خاصة وأنها قد أعطت وعودا انتخابية كبرى، ينتظر أن تحققها وتعمل على إنجازها.

https://arabic.sputniknews.com/20220108/رفع-الدعم-يضع-حكومة-المغرب-أمام-اختبار-صعب-ما-التبعات-الاقتصادية-1055104216.html

https://arabic.sputniknews.com/20211112/في-ظل-تحديات-كبرى-ما-تأثير-عجز-الميزانية-على-عمل-الحكومة-المغربية؟-1050691093.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الحكومة المغربية, أخبار المغرب اليوم