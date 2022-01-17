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https://arabic.sputniknews.com/20220117/رصد-ثوران-كبير-آخر-لبركان-تونغا-1056293984.html
رصد "ثوران كبير" آخر لبركان تونغا
رصد "ثوران كبير" آخر لبركان تونغا
ذكرت محطة مراقبة مقرها داروين أنها رصدت "ثورانا كبيرا" آخر في بركان تونغا اليوم الإثنين، وذلك بعد يومين من ثوران هائل، تسبب في موجات تسونامي حول المحيط الهادئ. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T01:38+0000
2022-01-17T01:38+0000
2022-01-17T01:44+0000
جزيرة تونجا
ثوران بركان
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تم اكتشاف أحدث ثوران في الساعة (22:10 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد، وفقا لتحذير مركز داروين الاستشاري للرماد البركاني، وفقا لفرانس برس.وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أيضا إنه اكتشف أمواجا كبيرة في المنطقة. مشيرا إلى أن هذا قد يكون نتيجة انفجار آخر لبركان تونغا.كان ثوران بركان هانغ تونغا - هونغ هاباي يوم السبت قويا لدرجة أنه شعر به في جميع أنحاء العالم وأثار موجات المد العاتية "تسونامي" في المحيط الهادئ.
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جزيرة تونجا, ثوران بركان
رصد "ثوران كبير" آخر لبركان تونغا 01:38 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 01:44 GMT 17.01.2022)
ذكرت محطة مراقبة مقرها داروين أنها رصدت "ثورانا كبيرا" آخر في بركان تونغا اليوم الإثنين، وذلك بعد يومين من ثوران هائل، تسبب في موجات تسونامي حول المحيط الهادئ.
تم اكتشاف أحدث ثوران في الساعة (22:10 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد، وفقا لتحذير مركز داروين الاستشاري للرماد البركاني، وفقا لفرانس برس.
وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أيضا إنه
اكتشف أمواجا كبيرة في المنطقة
. مشيرا إلى أن هذا قد يكون نتيجة انفجار آخر لبركان تونغا.
كان ثوران بركان هانغ تونغا - هونغ هاباي يوم السبت
قويا لدرجة أنه شعر به في جميع أنحاء العالم
وأثار موجات المد العاتية "تسونامي" في المحيط الهادئ.