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غرق امرأتين بسبب بركان يبعد عنهما 10 آلاف كيلومتر
غرق امرأتين بسبب بركان يبعد عنهما 10 آلاف كيلومتر
قالت خدمات الطوارئ في بيرو، اليوم الأحد، إن امرأتين غرقتا على شاطئ في شمال البلاد بسبب "موجات مفاجئة" سُجلت بعد ثوران بركان في تونغا، على بعد أكثر من عشرة آلاف... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T17:04+0000
2022-01-16T17:04+0000
العالم
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وغرقت المرأتان يوم السبت في لامباييك، بعدما أغلقت حكومة بيرو يوم السبت 22 ميناء في المحيط الهادئ في شمال ووسط البلاد بسبب الأمواج، بحسب "فرانس برس".وقال مركز عمليات الطوارئ الوطنية إن الموجات القوية بشكل غير عادي ترجع إلى "النشاط البركاني في شمال نوكوالوفا بتونغا".كان ثوران بركان هانغ تونغا - هونغ هاباي يوم السبت قويا لدرجة أنه شعر به في جميع أنحاء العالم وأثار موجات المد في المحيط الهادئ.جنوب بيرو، على بعد حوالي 10600 كيلومتر (6500 ميل)، سجلت فيضانات خفيفة في بعض المناطق الساحلية حيث كان هناك عشرات الأشخاص بحاجة إلى الإنقاذ.
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غرق امرأتين بسبب بركان يبعد عنهما 10 آلاف كيلومتر

17:04 GMT 16.01.2022
© REUTERS / CIRA/NOAAصورة ملتقطة بواسطة القمر الصناعي لثوران بركان تحت الماء قبالة تونغا 15 يناير 2022
صورة ملتقطة بواسطة القمر الصناعي لثوران بركان تحت الماء قبالة تونغا 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / CIRA/NOAA
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قالت خدمات الطوارئ في بيرو، اليوم الأحد، إن امرأتين غرقتا على شاطئ في شمال البلاد بسبب "موجات مفاجئة" سُجلت بعد ثوران بركان في تونغا، على بعد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر.
وغرقت المرأتان يوم السبت في لامباييك، بعدما أغلقت حكومة بيرو يوم السبت 22 ميناء في المحيط الهادئ في شمال ووسط البلاد بسبب الأمواج، بحسب "فرانس برس".
وقال مركز عمليات الطوارئ الوطنية إن الموجات القوية بشكل غير عادي ترجع إلى "النشاط البركاني في شمال نوكوالوفا بتونغا".
أمواج تسونامي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
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15:34 GMT
كان ثوران بركان هانغ تونغا - هونغ هاباي يوم السبت قويا لدرجة أنه شعر به في جميع أنحاء العالم وأثار موجات المد في المحيط الهادئ.
جنوب بيرو، على بعد حوالي 10600 كيلومتر (6500 ميل)، سجلت فيضانات خفيفة في بعض المناطق الساحلية حيث كان هناك عشرات الأشخاص بحاجة إلى الإنقاذ.
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